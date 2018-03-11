Этот офисный работник кажется вам обычным? Вы со стула упадете, когда увидите его целиком!

30-летнего жителя Австралии Эшли Максвелл-Лэма лишь с натяжкой можно назвать обычным менеджером проектов. А все дело в том, что на работу Эшли ходит в строгом костюме и… на каблуках, пишет mirror.co.uk.
«Мне пришла в голову такая мысль и я пошел в обувной магазин, чтобы примерить туфли. С тех пор эта идея меня не оставляла. Я почувствовал себя увереннее, сильнее. Я понял, что в таком виде я могу принять любой вызов», - объясняет свой выбор Эшли.
По мнению мужчины, именно каблуки придают ему уверенности и помогают лучше выполнять свою творческую работу.
На данный момент у него в гардеробе есть девять пар туфель: четыре из них он носит на работу, остальные пять – для свободного времяпрепровождения.
Эшли добавляет, что сначала ему было страшно решиться на такой шаг, потому что такую картину не каждый день увидишь. Однако вскоре он понял, что ношение каблуков принесет ему больше пользы, чем дискомфорта от критики и лишился сомнений.