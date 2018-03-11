Этот офисный работник кажется вам обычным? Вы со стула упадете, когда увидите его целиком!

ФОТО: TEN

«Мне пришла в голову такая мысль и я пошел в обувной магазин, чтобы примерить туфли. С тех пор эта идея меня не оставляла. Я почувствовал себя увереннее, сильнее. Я понял, что в таком виде я могу принять любой вызов», - объясняет свой выбор Эшли.

По мнению мужчины, именно каблуки придают ему уверенности и помогают лучше выполнять свою творческую работу.

ФОТО: TEN

На данный момент у него в гардеробе есть девять пар туфель: четыре из них он носит на работу, остальные пять – для свободного времяпрепровождения.