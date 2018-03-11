воскресенье, 11 марта 2018 г.
- Спасибо, мои хорошие! Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Светлану Бондарчук раскритиковали за вульгарное прозрачное платье

Светлану Бондарчук раскритиковали за вульгарное прозрачное платье ФОТО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Светлана Бондарчук

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Светлане Бондарчук досталось от критиков за прозрачное платье. 

Бывшая модель опубликовала в своем блоге несколько пикантных снимков. Светлану часто критикуют за неподобающий по мнению подписчиков вид.

На этот раз фанатов не устроило ее прозрачное платье, которое дополняла меховая накидка. Судя по фото, наряд этот использовался для профессиональной фотосессии. Тем не менее, фолловеры в комментариях заявили, что Светлана выглядит пошло и вульгарно.

A post shared by Sveta R (@a030aa) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ