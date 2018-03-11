Светлану Бондарчук раскритиковали за вульгарное прозрачное платье

Бывшая модель опубликовала в своем блоге несколько пикантных снимков. Светлану часто критикуют за неподобающий по мнению подписчиков вид.

На этот раз фанатов не устроило ее прозрачное платье, которое дополняла меховая накидка. Судя по фото, наряд этот использовался для профессиональной фотосессии. Тем не менее, фолловеры в комментариях заявили, что Светлана выглядит пошло и вульгарно.