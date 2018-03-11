Александр Рыбак вновь представит Норвегию на «Евровидении»
11 марта 2018 г., 11:39
Норвежский певец и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак снова выступит за Норвегию на "Евровидении", сообщается в "твиттере" конкурса, пишет Лайф.
Музыкант выиграл национальный отбор и снова, спустя девять лет, представит Норвегию на "Евровидении" в Лиссабоне. Рыбак будет исполнять песню That's How You Write A Song.
Александр Рыбак уже побеждал на конкурсе — в 2009 году в Москве. Он выступал с песней Fairytale.