Семейные страсти: Навка показала Пескова в красных штанах

Татьяна Навка продолжает радовать подписчиков своей странице в Instagram трогательными фотографиями, демонстрирующими семейную идиллию в их с Дмитрием Песковым семье, пишет Дни.ру . На этот раз фигуристка запечатлела мужа, когда тот вез их дочь по дорожке на надувной "ватрушке".

"Картина "ПАПА" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок спортсменка. Кроме того, она сопроводила сообщение хэштегом #красныештаны, обратив внимание своих поклонников на эту яркую деталь наряда Дмитрия Пескова. Публика отсылку оценила. Красные штаны Дмитрия Пескова уже успели стать своеобразным мемом.

Напомним, всеобщее внимание оказалось приковано к красным штанам Дмитрия Пескова еще в 2016 году, когда пресс-секретаря президента России сфотографировали в них на автомойке. "Мы все живем простой человеческой жизнью. У меня был обычный вечер. Когда приходишь с работы где-нибудь после 12 ночи, иногда не спится. Жена в командировке. Поругался с ребенком за "двойку", не спится. Вот как в трениках был, сел в машину, поехал мыться", – объяснил он тогда свой внешний вид.