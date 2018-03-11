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Семейные страсти: Навка показала Пескова в красных штанах

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Татьяна Навка и Дмитрий Песков.

ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

Российская фигуристка Татьяна Навка опубликеовала на своей странице в Instagram фотографию своего мужа Дмитрия Пескова во время прогулки с их дочерью. Сама спортсменка обратила внимание на красные штаны супруга, которые привлекли к себе всеобщее внимание еще в 2016 году.

Татьяна Навка продолжает радовать подписчиков своей странице в Instagram трогательными фотографиями, демонстрирующими семейную идиллию в их с Дмитрием Песковым семье, пишет Дни.ру. На этот раз фигуристка запечатлела мужа, когда тот вез их дочь по дорожке на надувной "ватрушке".

"Картина "ПАПА"  (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок спортсменка. Кроме того, она сопроводила сообщение хэштегом #красныештаны, обратив внимание своих поклонников на эту яркую деталь наряда Дмитрия Пескова. Публика отсылку оценила. Красные штаны Дмитрия Пескова уже успели стать своеобразным мемом.

Напомним, всеобщее внимание оказалось приковано к красным штанам Дмитрия Пескова еще в 2016 году, когда пресс-секретаря президента России сфотографировали в них на автомойке. "Мы все живем простой человеческой жизнью. У меня был обычный вечер. Когда приходишь с работы где-нибудь после 12 ночи, иногда не спится. Жена в командировке. Поругался с ребенком за "двойку", не спится. Вот как в трениках был, сел в машину, поехал мыться", – объяснил он тогда свой внешний вид.

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