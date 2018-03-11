Вас ждут приятные знакомства: гороскоп на 11 марта

Существует вероятность денежных поступлений, заключения выгодных сделок и долгосрочных отношений.

Личные отношения будут складываться гармонично, день обещает быть щедрым на романтические знакомства и любовные признания. Он также подходит для восстановления прерванных отношений, но лишь при условии, что чувства сохранили свою силу. Поездки и развлечения поднимут настроение, да и вообще жизненный тонус будет весьма высок.

Овен

Овны не смогут в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывает этот день. Слишком многочисленны мелкие проблемы, требующие немедленного решения, и это не позволяет сосредоточиться на том, что действительно важно. Финансовая ситуация стабильна, рассчитывать на значительные денежные поступления не приходится. Стоит обратить особое внимание на свои отношения с коллегами и руководством: неблагоприятные перемены в этой сфере могут быть следствием интриг недоброжелателей.

В личных отношениях не произойдет значительных перемен, зато вы сможете убедиться, что окружили себя достойными особами и полюбили заслуживающего уважения человека. Несколько снижен жизненный тонус, что заставит задуматься об отпуске или снижении нагрузок.

Телец

Очень удачный день. Сегодня звезды покровительствуют Тельцам, а потому перед представителями этого знака откроются весьма заманчивые и столь же многочисленные возможности. Появится шанс заключить очень выгодную сделку или сменить работу на более высокооплачиваемую; в любом случае ваше финансовое положение улучшится, и долго ждать этого не придется. Удачными будут инвестиции и покупки. Не исключен подъем на новую ступень профессиональной или социальной лестницы.

Атмосфера в семье чрезвычайно благоприятна. В течение всего дня вы будете в центре внимания; на светских и общественных мероприятиях скучать вам определенно не придется. Очень хорошо сложатся поездки. Отношения влюбленных улучшатся, одинокие представители знака могут рассчитывать на новые знакомства.

Близнецы

День достижения поставленных целей и реализации планов. Сейчас не стоит выступать с инициативой или ярко проявлять свои лидерские качества: в профессиональной сфере преуспеют скорее те, кто способен аккуратно и вдумчиво выполнять распоряжения руководство. Не следует торопиться с решением финансовых вопросов, заключать сделки, не изучив все их условия, или делать необдуманные покупки. Ваше финансовое положение может немного улучшиться, но связано это скорее с умением экономить, чем с увеличением доходов.

Атмосфера в семье благоприятна и это отчасти ваша заслуга. Умение сглаживать конфликты, примирять ссорящихся сегодня вам наверняка пригодится. Новые романтические увлечения маловероятны, зато в уже существующих отношениях проблем не возникнет.

Рак

Нежелательна спешка, особенно в делах, связанных с оформлением документов или составлением отчетов. Привычные профессиональные обязанности сегодня могут показаться вам несколько более сложными и утомительными, чем обычно, поэтому важно правильно распределить нагрузку, а по возможности – найти помощников. Вы склонны поспешно принимать решения о крупных покупках, что может привести к неоправданным расходам.