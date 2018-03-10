«Она могла тряпкой вытереть стол, а потом лицо ребенку»: Хилькевич со скандалом выгнала няню

Как любой работающей матери, Анне Хилькевич пришлось нанять няню для своей двухлетней дочери Арианны. Девочка, по словам актрисы, развита не по годам.

Малышка уже знает половину алфавита и опережает многих сверстников в развитии. В интервью журналу «7 дней» Анна призналась, что в этот раз с няней ей не повезло.

Женщина, как рассказала Хилькевич, не только неподобающе себя вела, но и подвергала опасности жизнь Арианны.

«Она могла тряпкой вытереть стол, а потом лицо ребенку. Речь была правильная, и дочку она хорошо учила. Но доверия не вызывала.

Например, я ей говорю: пожалуйста, забирайте ребенка из садика только на коляске… Она отвечала: «Да-да-да, конечно». А у меня в районе много подруг живет, и вот одна подруга сфотографировала, как наша няня перебегает дорогу с ребенком на руках, да еще и не по переходу. А на дороге же постоянно происходят аварии!» — вспомнила возмущенная актриса.

Поведение няни привело Хилькевич в ярость. Анна выгнала работницу из дома.