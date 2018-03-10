Вот что будет с вашим телом, если вы начнете есть овсянку каждый день

Самым лучшим продуктом для завтрака является овсянка. Конечно, она должна быть качественной и экологически чистой, без примесей и посторонних частиц.

Овес содержит много углеводов, которые являются превосходным источником энергии для человека. Человек после такого завтрака будет заряжен бодростью и энергией до самого обеда, пишет Лифтер.

ФОТО: Martina Kovacova/PantherMedia / Martina Kovacova

Овсянка содержит множество микроэлементов и витаминов, которые помогают нормализовать обмен веществ. На овсянку стоит налегать тем, кто страдает лишним весом или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Протеины и клетчатка способствуют увеличению именно мышечной ткани, а не жировой прослойки.

Итак, вот какое влияние овсянка оказывает на здоровье человека:

регулирует уровень сахара в крови;

снижает риск заболевания диабетом второго типа;

снижает уровень плохого холестерина;

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

укрепляет иммунитет;

очищает клетки от токсинов и солей тяжелых металлов;

защищает слизистую желудка;

защищает от рака молочной железы;

помогает похудеть;

является более здоровой альтернативой для тех, у кого есть непереносимость клейковины.

ФОТО: Ruslan Olinchuk/PantherMedia / Ruslan Olinchuk

Чтобы разнообразить вкус овсянки, добавляйте к ней свежие фрукты, орехи, корицу, сливки, обезжиренный йогурт и т.д.