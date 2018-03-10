Вот что будет с вашим телом, если вы начнете есть овсянку каждый день

Завтрак - самый важный прием пищи, поэтому он должен быть здоровым и состоять из тех продуктов, которые подготовят организм к предстоящим нагрузкам, пишет Shared.
Самым лучшим продуктом для завтрака является овсянка. Конечно, она должна быть качественной и экологически чистой, без примесей и посторонних частиц.
Овес содержит много углеводов, которые являются превосходным источником энергии для человека. Человек после такого завтрака будет заряжен бодростью и энергией до самого обеда, пишет Лифтер.
Овсянка содержит множество микроэлементов и витаминов, которые помогают нормализовать обмен веществ. На овсянку стоит налегать тем, кто страдает лишним весом или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Протеины и клетчатка способствуют увеличению именно мышечной ткани, а не жировой прослойки.
Итак, вот какое влияние овсянка оказывает на здоровье человека:
- регулирует уровень сахара в крови;
- снижает риск заболевания диабетом второго типа;
- снижает уровень плохого холестерина;
- снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- укрепляет иммунитет;
- очищает клетки от токсинов и солей тяжелых металлов;
- защищает слизистую желудка;
- защищает от рака молочной железы;
- помогает похудеть;
- является более здоровой альтернативой для тех, у кого есть непереносимость клейковины.
Чтобы разнообразить вкус овсянки, добавляйте к ней свежие фрукты, орехи, корицу, сливки, обезжиренный йогурт и т.д.
Если вы еще не едите овсянку на завтрак, обязательно задумайтесь над этим. Ведь это самый полезный и питательный вариант завтрака!