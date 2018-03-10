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  • Вот что будет с вашим телом, если вы начнете есть овсянку каждый день

Вот что будет с вашим телом, если вы начнете есть овсянку каждый день

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Овсянка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ekaterina Fedotova/PantherMedia / Ekaterina Fedotova

Завтрак - самый важный прием пищи, поэтому он должен быть здоровым и состоять из тех продуктов, которые подготовят организм к предстоящим нагрузкам, пишет Shared.

Самым лучшим продуктом для завтрака является овсянка. Конечно, она должна быть качественной и экологически чистой, без примесей и посторонних частиц. 

Овес содержит много углеводов, которые являются превосходным источником энергии для человека. Человек после такого завтрака будет заряжен бодростью и энергией до самого обеда, пишет Лифтер.

ФОТО: Martina Kovacova/PantherMedia / Martina Kovacova

Овсянка содержит множество микроэлементов и витаминов, которые помогают нормализовать обмен веществ. На овсянку стоит налегать тем, кто страдает лишним весом или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Протеины и клетчатка способствуют увеличению именно мышечной ткани, а не жировой прослойки.

Итак, вот какое влияние овсянка оказывает на здоровье человека:

  • регулирует уровень сахара в крови;
  • снижает риск заболевания диабетом второго типа;
  • снижает уровень плохого холестерина;
  • снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • укрепляет иммунитет;
  • очищает клетки от токсинов и солей тяжелых металлов;
  • защищает слизистую желудка;
  • защищает от рака молочной железы;
  • помогает похудеть;
  • является более здоровой альтернативой для тех, у кого есть непереносимость клейковины.

ФОТО: Ruslan Olinchuk/PantherMedia / Ruslan Olinchuk

Чтобы разнообразить вкус овсянки, добавляйте к ней свежие фрукты, орехи, корицу, сливки, обезжиренный йогурт и т.д.

Если вы еще не едите овсянку на завтрак, обязательно задумайтесь над этим. Ведь это самый полезный и питательный вариант завтрака!

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