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  • Не верится, что ей 60 лет! Шерон Стоун застукали с любовником на пляже

Не верится, что ей 60 лет! Шерон Стоун застукали с любовником на пляже ФОТО!

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Легендарная актриса Шерон Стоун отправилась в Майами, чтобы отпраздновать свой 60 день рождения.

Как пишет TMZ, чьи репортеры сфотографировали Шэрон, актриса проводила время с 41-летним итальянцем Анджело Боффа.  Он — предприниматель в сфере недвижимости. Разница в возрасте у влюбленных составляет 19 лет, но для кинодивы это не проблема.

Ранее у нее был роман с манекенщиком Мартином Мика, который был моложе нее на 30 лет.

В любом случае, Шэрон 60 – это просто цифра! Смотри фото!

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