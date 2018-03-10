Не верится, что ей 60 лет! Шерон Стоун застукали с любовником на пляже ФОТО!
10 марта 2018 г., 13:44
Легендарная актриса Шерон Стоун отправилась в Майами, чтобы отпраздновать свой 60 день рождения.
Как пишет TMZ, чьи репортеры сфотографировали Шэрон, актриса проводила время с 41-летним итальянцем Анджело Боффа. Он — предприниматель в сфере недвижимости. Разница в возрасте у влюбленных составляет 19 лет, но для кинодивы это не проблема.
Ранее у нее был роман с манекенщиком Мартином Мика, который был моложе нее на 30 лет.
В любом случае, Шэрон 60 – это просто цифра! Смотри фото!