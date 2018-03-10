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132 года назад кто-то бросил в море бутылку с посланием… А теперь ее нашли в Австралии! ФОТО!

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ФОТО: -/AFP

На австралийском острове Ведж-Айленд нашли послание в бутылке, отправленное 132 года назад. Об этом сообщает издание The Guardian.

Находку сделала австралийка Тоня Иллмен, когда гуляла по пляжу с мужем. Она решила, что старинная бутылка будет хорошо смотреться на полке, и захватила ее домой.

ФОТО: -/AFP

Внутри оказался промокший лист бумаги с печатным текстом на немецком языке.

ФОТО: -/AFP

Автор послания просил записать координаты и дату находки, после чего отправить их ему.

ФОТО: -/AFP

Как выяснилось, бутылку бросили в 1886 году с немецкого парусника «Паула», который пересекал Индийский океан в 950 километрах от берега Австралии.

ФОТО: -/AFP

Судно участвовало в создании карты подводных течений, над которой работали немецкие ученые. Чтобы построить ее, в океан бросили тысячи бутылок, 662 из них со временем нашли и вернули исследователям.

Специалисты из музея Западной Австралии подтвердили подлинность послания.

ФОТО: -/AFP

Оказалось, что бутылка упомянута в бортовом журнале «Паулы». Кроме того, исследователи обнаружили, что надписи на послании сделаны тем же почерком, что и записи капитана судна.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самое старое послание в бутылке блуждало по волнам 108 лет и 138 дней. Находка Тони Иллмен провела в море на 24 года больше, но не смогла побить неофициальный рекорд, который принадлежит посланию японского морехода Тюносуке Мацуямы, попавшему в кораблекрушение в 1784 году. Рассказ о его судьбе, вырезанный на кокосовой пальме, достиг Японии лишь в 1935 году, то есть 151 год спустя.

В 2017 году сообщалось, что рыболов Райан Берчетт сумел разыскать автора записки, которая лежала в бутылке, найденной на берегу американского города Фернандина-Бич, штат Флорида.

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