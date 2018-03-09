Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей

Ефремов сорвал постановку «Не становись чужим», где он исполняет главную роль. Пользователи соцсети рассказали, что спектакль задержали на полчаса. Когда выступление все-таки началось, реплики Ефремова было практически не слышно, и один из зрителей попросил актера говорить громче. После этого артист рассердился и стал демонстрировать неуважение к залу, делая замечания публике и употребляя по отношению к присутствующим нецензурную лексику.

«Ефремов практически убежал со сцены со словами: «Самара, спасибо, что дотерпели», — написала Екатерина Дорофеева, разместив видео, сделанное во время спектакля.

Некоторые пользователи также отметили, что во время выступления Ефремов был «абсолютно пьян», произносил «несвязный текст» и шатался.

«Половина зрителей ушли после первого антракта, ну через минут 30 ушли и мы. Зрители уже сидели кто-то в инете, кто-то кроссворды разгадывал», — отметила Инна Самойленко.