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У балерины Волочковой исчез любовник

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова каждый день публиковала в социальных сетях фотографии со своим любовником Михаилом. И вдруг он пропал.

Фанаты балерины, которые постоянно наблюдают за жизнью Анастасии, любовались фото Волочковой с Михаилом. И тут поклонники заметили, что после фотографий в ресторане, где влюбленную пару развлекали знойные танцовщицы, Михаил исчез. Анастасия на фото одна, или с дочерью, или с мамой, даже с цветами, но без любимого мужчины. Сейчас всех терзает вопрос: Куда испарился любовник? Пишет 7d.org.ua.

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