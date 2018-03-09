У балерины Волочковой исчез любовник

Фанаты балерины, которые постоянно наблюдают за жизнью Анастасии, любовались фото Волочковой с Михаилом. И тут поклонники заметили, что после фотографий в ресторане, где влюбленную пару развлекали знойные танцовщицы, Михаил исчез. Анастасия на фото одна, или с дочерью, или с мамой, даже с цветами, но без любимого мужчины. Сейчас всех терзает вопрос: Куда испарился любовник? Пишет 7d.org.ua.