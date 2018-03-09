Николай Басков рассказал о пополнении в семействе

По словам Николая, Виктория идеальна для него по всем параметрам и ему хочется от нее детей. У него уже есть один сын от другого брака, а еще ему хочется иметь одну дочку и одного сына. В идеале Басков хочет иметь троих детей. Но, к сожалению, у него сейчас даже нет времени на романтические свидания с Викторией. Поэтому у пары дети пока в планах, пишет 7d.org.ua.