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Николай Басков рассказал о пополнении в семействе

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Николай Басков

ФОТО: Scanpix/Sergei Savostyanov/TASS

В прошлом году известный певец Николай Басков объявил о своей помолвке с моделью Викторией Лопыревой. Недавно артист рассказал о будущих детях. 

По словам Николая, Виктория идеальна для него по всем параметрам и ему хочется от нее детей. У него уже есть один сын от другого брака, а еще ему хочется иметь одну дочку и одного сына. В идеале Басков хочет иметь троих детей. Но, к сожалению, у него сейчас даже нет времени на романтические свидания с Викторией. Поэтому у пары дети пока в планах, пишет 7d.org.ua.  

 

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