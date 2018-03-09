Покупайте! Эстонский бизнесмен продает свою шикарную виллу за 1,5 млн евро (ФОТО)
9 марта 2018 г., 14:14
Бизнесмен Яан Тоотс, который совсем недавно приобрел своей семье дом в Испании, теперь продает недвижимость в Эстонии, передает Kroonika.
Теперь мужчина продает свою виллу в волости Ляэне-Харью по золотой цене. Это именно тот дом, где жили Яан и Кати и, будучи на тот момент семьей, пара утверждала, что этот дом не продается, ведь они хотят его оставить детям в наследство.
Теперь эта вилла площадью 428 квадратных метров со спа-комплексом выставлена-таки на продажу по цене 1 490 000 евро.
В 2014 году роскошное жилье впервые появилось на продаже на портале James Edition, несмотря на то, что в то время продажу дома Яан Тоотс не подтвердил.