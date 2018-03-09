Покупайте! Эстонский бизнесмен продает свою шикарную виллу за 1,5 млн евро (ФОТО)

Теперь мужчина продает свою виллу в волости Ляэне-Харью по золотой цене. Это именно тот дом, где жили Яан и Кати и, будучи на тот момент семьей, пара утверждала, что этот дом не продается, ведь они хотят его оставить детям в наследство.