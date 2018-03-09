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  • Покупайте! Эстонский бизнесмен продает свою шикарную виллу за 1,5 млн евро (ФОТО)

Покупайте! Эстонский бизнесмен продает свою шикарную виллу за 1,5 млн евро (ФОТО)

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Яан Тоотс

ФОТО: Olympic Casino

Бизнесмен Яан Тоотс, который совсем недавно приобрел своей семье дом в Испании, теперь продает недвижимость в Эстонии, передает Kroonika.

Теперь мужчина продает свою виллу в волости Ляэне-Харью по золотой цене. Это именно тот дом, где жили Яан и Кати и, будучи на тот момент семьей, пара утверждала, что этот дом не продается, ведь они хотят его оставить детям в наследство. 

Теперь эта вилла площадью 428 квадратных метров со спа-комплексом выставлена-таки на продажу по цене 1 490 000 евро. 

В 2014 году роскошное жилье впервые появилось на продаже на портале James Edition, несмотря на то, что в то время продажу дома Яан Тоотс не подтвердил. 

 

ФОТО: Elu24

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