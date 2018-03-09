Психологи объясняют, как простить и отпустить тех, кто причинил боль!

Мы все чувствовали боль предательства и обиду от жестокого обращения.

Может быть, ваш супруг изменил вам.

Возможно, ваш родитель пренебрег вами.

Может, ваш друг лгал вам.

Может быть, кто-то отрекся от вас.

Возможно, ваши сверстники высмеивали вас.

Список можно продолжать бесконечно.

Эмоции, вызванные жестоким обращением, могут быть укоренены в психику. Эмоции, связанные с жестоким обращением - беспокойство, депрессия, страх, изоляция, бессонница и так далее - могут быть гораздо более длительными.

Акт прощения может быть единственным сильным противоядием от боли, вызванной другими. Прощение не означает, что вы «забываете об этом и продолжаете жить». И прощение не означает, что вы освобождаете человека от ответственности за свои действия.

Да, прощение - это выбор. Да, вы можете простить себя. Но вот что: если мы можем принять эти утверждения на первый взгляд легко, нам часто приходится сталкиваться с проблемой прощения - будь то прощение себя или кого-то еще.

Почему у нас возникает эта проблема? Из-за наших эмоций. Потому что мы рационализируем все. В конце концов, мы не несем ответственности за все действия. Вы несете ответственность за свои действия, а также за свои эмоции и мысли.

Вы несете ответственность за смягчение нанесенного урона. Вы, в конечном счете, ответственны за прощение. Но что еще важнее, вы отвечаете за свое счастье и душевное спокойствие.

1. Поймите, что простить возможно

Чтобы начать прощать кого-либо, мы должны сначала поверить в то, что прощение возможно. Мы должны, как минимум, принять представление о том, что прощение является возможным решением проблемы.

2. Сделайте выбор в пользу прощения

Как уже упоминалось, прощение не влечет за собой оправдание кого-то или чего-то. Понимание этого - и прощение положительно повлияет на ваши эмоции.

3. Рассмотрите другого человека

На этом этапе начинается «процесс» прощения. Это включает в себя размышление о человеке в другом ключе. Были ли ему больно? Если это так, возможно, их боль может повлиять на вашу?

4. Принятие человечности другого человека

Вы оба родились, вы оба умрете, вы оба будете истекать кровью, если вас ранят ножом, и когда вы умрете, никогда не будет другого человека похожего на вас.

5. Смягчите свое сердце

Возможно неосознанно, действия другого человека немного ожесточили ваше сердце. В конце концов, если вы практикуете прощение, вы должны почувствовать освобождение от нездорового гнева.

6. Примите боль