Семь советских гениев, которые не дожили до 30 лет, но успели оставить свой след

А сколько среди них было гениальных, выдающихся личностей... Жаль, что не все из них смогли принести максимальную пользу своей великой стране. Возможно, сейчас бы мы жили в совершенно ином мире, пишет Ofigenno.com.

И наши сегодняшние герои — гении, которым чего-то не хватило, чтобы реализовать себя. Одни умерли от болезней, другие погибли трагической смертью, а третьи сами свели счеты с жизнью. Их бытие было подобно ночной вспышке — ярким, но коротким.

Надежда Рушева (1952–1969)

Надя начала рисовать еще в пять лет. Она с удовольствием создавала иллюстрации к сказкам и рассказам, которые читал ей отец. Как-то раз за один вечер семилетняя Надя нарисовала 36 иллюстраций к произведению Пушкина «Сказка о царе Салтане».

Уже в 12 лет она открыла свою первую выставку, прославившись тем самым на всю страну. Творческая жизнь набирала обороты. Девочка совершенствовала мастерство и была полна грандиозных планов. Но им не суждено было сбыться. От разрыва сосуда в голове Надя умерла в 17 лет...

Ника Турбина (1974–2002)

Когда четырехлетняя Ника стала писать совершенно взрослые по духу стихи, то ошарашила этим не только мать-художницу, но и всех знакомых семьи. А вскоре ее имя знали далеко за рубежом. В девятилетнем возрасте девочка выпустила сборник, который перевели на 12 языков.

В 12 лет Нику на венецианском фестивале наградили премией «Золотой лев». Столь престижную награду из русских получала ранее разве что Анна Ахматова.

В стихах юной Ники было много трагизма: ребенок мучился от астмы и в приступах бессонницы слышал стихи. Маме девочки советовали поскорее обратиться к психологу, но та не послушалась.

В 16 лет у Ники произошел нервный срыв. К 20 годам она уже употребляла алкоголь и наркотики. Несколько раз пыталась свести счеты с жизнью. Находилась в больнице для психически больных. В 27 лет после очередных посиделок сорвалась с подоконника. Насколько осознано? Неизвестно.

Павел Коноплев (1973–2002)

В три года Паша научился производить в уме сложные расчеты. В пять лет он с одинаковой легкостью читал детские сказки и мамины учебники. Ресурсы родителей не позволяли обучать ребенка в специализированном заведении, поэтому Паша пошел в обычную школу, где ему было откровенно скучно.

Переход из первого класса сразу в четвертый только усугубил ситуацию. Мальчишки 10-11 лет не хотели принимать замкнутого странноватого малыша в свою компанию. Но в 15 лет Павел уже обучался в техническом университете, а через пару лет участвовал в разработке программ для советского компьютера БК 0010.