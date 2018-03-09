Семь советских гениев, которые не дожили до 30 лет, но успели оставить свой след

Советский Союз был сверхдержавой не только потому, что обладал наибольшей территорией и огромными природными ресурсами. Главным богатством СССР был его народ — почти 300 миллионов человек, если брать во внимание последние 20 лет существования страны.
А сколько среди них было гениальных, выдающихся личностей... Жаль, что не все из них смогли принести максимальную пользу своей великой стране. Возможно, сейчас бы мы жили в совершенно ином мире, пишет Ofigenno.com.
И наши сегодняшние герои — гении, которым чего-то не хватило, чтобы реализовать себя. Одни умерли от болезней, другие погибли трагической смертью, а третьи сами свели счеты с жизнью. Их бытие было подобно ночной вспышке — ярким, но коротким.
Надежда Рушева (1952–1969)
Надя начала рисовать еще в пять лет. Она с удовольствием создавала иллюстрации к сказкам и рассказам, которые читал ей отец. Как-то раз за один вечер семилетняя Надя нарисовала 36 иллюстраций к произведению Пушкина «Сказка о царе Салтане».
Уже в 12 лет она открыла свою первую выставку, прославившись тем самым на всю страну. Творческая жизнь набирала обороты. Девочка совершенствовала мастерство и была полна грандиозных планов. Но им не суждено было сбыться. От разрыва сосуда в голове Надя умерла в 17 лет...
Ника Турбина (1974–2002)
Когда четырехлетняя Ника стала писать совершенно взрослые по духу стихи, то ошарашила этим не только мать-художницу, но и всех знакомых семьи. А вскоре ее имя знали далеко за рубежом. В девятилетнем возрасте девочка выпустила сборник, который перевели на 12 языков.
В 12 лет Нику на венецианском фестивале наградили премией «Золотой лев». Столь престижную награду из русских получала ранее разве что Анна Ахматова.
В стихах юной Ники было много трагизма: ребенок мучился от астмы и в приступах бессонницы слышал стихи. Маме девочки советовали поскорее обратиться к психологу, но та не послушалась.
В 16 лет у Ники произошел нервный срыв. К 20 годам она уже употребляла алкоголь и наркотики. Несколько раз пыталась свести счеты с жизнью. Находилась в больнице для психически больных. В 27 лет после очередных посиделок сорвалась с подоконника. Насколько осознано? Неизвестно.
Павел Коноплев (1973–2002)
В три года Паша научился производить в уме сложные расчеты. В пять лет он с одинаковой легкостью читал детские сказки и мамины учебники. Ресурсы родителей не позволяли обучать ребенка в специализированном заведении, поэтому Паша пошел в обычную школу, где ему было откровенно скучно.
Переход из первого класса сразу в четвертый только усугубил ситуацию. Мальчишки 10-11 лет не хотели принимать замкнутого странноватого малыша в свою компанию. Но в 15 лет Павел уже обучался в техническом университете, а через пару лет участвовал в разработке программ для советского компьютера БК 0010.
Это принесло ему славу, но в голове 19-летнего парня что-то произошло. Непонятная душевная болезнь, нервные срывы, депрессия. В отчаянии Павел резал руки, пытаясь подавить душевную боль. Феноменальные нагрузки попросту свели его с ума и он умер в психической больнице в 29 лет.
Александра Путря (1977-1989)
Рисовать начала еще в три года. Училась вышивать, чертить, писала стихи. Но в пять лет у девочки обнаружили страшная болезнь — рак крови. С того времени ее жизнь была сплошной борьбой, а когда позволяло здоровье, девочка с головой погружалась в творчество.
За свою короткую жизнь, художница создала 2279 произведений. Это и стихи, и вышивки, и мягкие игрушки, и деревянные изделия, и, конечно же рисунки. 22 января 1989 года Саша нарисовала свой последний рисунок, а спустя два дня ее не стало. Девочке было всего 11 лет.
Максим Трошин (1978–1995)
Когда девятилетний Максим стал писать музыку на стихи русских поэтов, то и не подозревал, что прославится этим. В начале 90-х он путешествовал по стране с гастролями в компании популярных народных артистов. Но в 1995 году погиб отец Максима, а через пару месяцев и тело самого 16-летнего парня нашли в Десне.
Борис Рыжий (1974–2001)
В подростковом возрасте Борис жил полной жизнью: участвовал в геологических экспедициях отца, занимался боксом (был чемпионом Свердловска), писал стихи. К 20 годам был уже довольно известным поэтом, а его стихи издавались за рубежом.
Но слава принесла и депрессию, которую поэт тщательно прятал ото всех в собственных произведениях. Каким же неожиданным ударом и для родителей, и для жены Бориса стало его самоубийство в 26 лет...
Владимир Полетаев (1951–1970)
Любовь к поэзии проявилась во Владимире относительно поздно, когда он уже учился в институте. Молодой человек прекрасно переводил стихи с немецкого, украинского, грузинского и белорусского языков. Немного писал сам.
Блестящая карьера литератора, которую специалисты прогнозировали парню, оборвалась внезапно. Он выпрыгнул из окна пятого этажа. В предсмертной записке нашли написанные незадолго до гибели стихи...
Вот так трагически сложились судьбы советских гениев. Почему даже те, у кого впереди была вся жизнь, решили закончить ее самоубийством? Неужели они полностью исчерпали себя? А может, они хотели высказать протест? Или эти трагедии были случайностью?
Столько вопросов, но ответов на них уже не найти. Одно понятно, что гениальным людям порой приходится пожертвовать нормальной жизнью, чтобы развить свой талант. И перейдя на тот недоступный многим уровень, они попросту срываются вниз. Почему так происходит? Загадка...
А что ты думаешь по этому поводу?