Памела Андерсон рассказала об оргии с моделями и создателем Playboy Хью Хефнером

Памела Андерсон, похоже, не собирается расставаться с титулом секс-символа Америки и приоткрывает шкатулку с самыми интимными секретами былой молодости, пишет Life.ru.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Андерсон рассказала, как однажды стала свидетельницей группового секса в особняке Playboy. При этом звезда "Спасателей Малибу" уверена, что на самом деле все модели, которые там присутствовали, хотели увидеть, как сексом с Хефнером занимается именно она.

"Все девочки были голые внизу, потом они стали подниматься наверх, и я последовала за ними. Семь девушек лежали верхом на Хефнере, я наблюдала за ними. Но потом я поняла, что они ждут, когда я займусь с ним сексом, чтобы посмотреть на это", - сказала Памела Андерсон.