Вы будете шокированы! Вот какие вопросы нужно задать новому сексуальному партнеру

Обратите внимание, что недавно пройденный тест на ВИЧ может не дать достоверных результатов, так как вирус может проявить себя только через 3-6 месяцев. С этой целью важно проследить, насколько рискованной была интимная жизнь вашего партнера в последние полгода.

Ниже приведены вопросы, которые вы должны задать своему партнеру, чтобы обезопасить себя. Нелишне будет задать эти вопросы и самому себе: возможно, вам также пора сделать необходимые тесты и пройти обследования, чтобы обезопасить своего партнера. Итак, вопросы:

1. Был ли проведен тест на ВИЧ-позитивность?

2. Были ли он и она протестированы на инфекции, передающиеся половым путем; а в случае положительных результатов, было ли проведено лечение?

3. Сколько у человека было сексуальных партнеров после последнего теста на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем?

4. Диагностировались ли у человека какие-либо ЗППП в последние шесть месяцев жизни?

5. Диагностировался ли когда-либо герпес или кондиломы. Проводилось ли лечение? Были ли рецидивы после лечения?

6. Существовала ли возможность заразиться вирусом иммунодефицита в последние шесть месяцев?

7. Имеются ли какие-либо возражения против использования презервативов?

8. Есть ли у него аллергия на латекс?