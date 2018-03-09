суббота, 10 марта 2018 г.
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Вы будете шокированы! Вот какие вопросы нужно задать новому сексуальному партнеру

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Секс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Прежде, чем заняться любовью с новым партнером, неважно как долго вы знакомы, стоит расспросить его об определенных моментах сексуальной жизни, а именно: возможные риски заражения, о тестах на ВИЧ и заболеваниях, передающихся половым путем, передает Dvorec.ru.

Обратите внимание, что недавно пройденный тест на ВИЧ может не дать достоверных результатов, так как вирус может проявить себя только через 3-6 месяцев. С этой целью важно проследить, насколько рискованной была интимная жизнь вашего партнера в последние полгода.

Ниже приведены вопросы, которые вы должны задать своему партнеру, чтобы обезопасить себя. Нелишне будет задать эти вопросы и самому себе: возможно, вам также пора сделать необходимые тесты и пройти обследования, чтобы обезопасить своего партнера. Итак, вопросы:

1. Был ли проведен тест на ВИЧ-позитивность?

2. Были ли он и она протестированы на инфекции, передающиеся половым путем; а в случае положительных результатов, было ли проведено лечение?

3. Сколько у человека было сексуальных партнеров после последнего теста на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем?

4. Диагностировались ли у человека какие-либо ЗППП в последние шесть месяцев жизни?

5. Диагностировался ли когда-либо герпес или кондиломы. Проводилось ли лечение? Были ли рецидивы после лечения?

6. Существовала ли возможность заразиться вирусом иммунодефицита в последние шесть месяцев?

7. Имеются ли какие-либо возражения против использования презервативов?

8. Есть ли у него аллергия на латекс?

9. Применяются ли какие-либо методы контрацепции, кроме презерватива?

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