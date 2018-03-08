Как незамужние девушки на улицах Таллинна реагировали на незнакомца с цветами? (ВИДЕО)

По плану мы вручали всем незамужним девушкам цветы и брелки-лимончики, а всем тем, кто уже в счастливом браке - шоколадки. Как показала наша статистика, эстонские женщины были смелее и с радостью отвечали на вопрос: «Замужем ли вы?», а потом с улыбкой принимали в подарок розу с брелком. Русские женщины были более стеснительными, некоторые из них убегали от Эдгара, закрывая лицо руками.