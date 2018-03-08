Как незамужние девушки на улицах Таллинна реагировали на незнакомца с цветами? (ВИДЕО) Эсклюзив Limon.ee!
8 марта 2018 г., 17:17
Не все красавицы на улицах Таллинна согласны так легко вступить в диалог с парнем, который задаем им вопрос: «Девушка, а вы замужем?»
8 Марта 2018 года руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель как единственный мужчина от лица всего нашего дружного коллектива поздравлял женщин на улицах города Таллинна с Женским днем.
По плану мы вручали всем незамужним девушкам цветы и брелки-лимончики, а всем тем, кто уже в счастливом браке - шоколадки. Как показала наша статистика, эстонские женщины были смелее и с радостью отвечали на вопрос: «Замужем ли вы?», а потом с улыбкой принимали в подарок розу с брелком. Русские женщины были более стеснительными, некоторые из них убегали от Эдгара, закрывая лицо руками.
Смотрите видео, как это было!