пятница, 9 марта 2018 г.
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  • Как незамужние девушки на улицах Таллинна реагировали на незнакомца с цветами? (ВИДЕО)

Как незамужние девушки на улицах Таллинна реагировали на незнакомца с цветами? (ВИДЕО) Эсклюзив Limon.ee!

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Не все красавицы на улицах Таллинна согласны так легко вступить в диалог с парнем, который задаем им вопрос: «Девушка, а вы замужем?»

8 Марта 2018 года руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель как единственный мужчина от лица всего нашего дружного коллектива поздравлял женщин на улицах города Таллинна с Женским днем. 

По плану мы вручали всем незамужним девушкам цветы и брелки-лимончики, а всем тем, кто уже в счастливом браке - шоколадки. Как показала наша статистика, эстонские женщины были смелее и с радостью отвечали на вопрос: «Замужем ли вы?», а потом с улыбкой принимали в подарок розу с брелком. Русские женщины были более стеснительными, некоторые из них убегали от Эдгара, закрывая лицо руками. 

Смотрите видео, как это было! 

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