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Журналисты раскрыли личность женщины, которую целовал на селфи Владимир Путин

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ФОТО: Instagram

Не так давно в Сети появился кадр, вызвавший ажиотаж среди интернет-пользователей. На нем Владимир Путин нежно прижался к неизвестной широкой публике женщине. На днях журналисты узнали имя таинственной незнакомки.

3 марта в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента России. После этого в соцсетях появилось селфи, которое произвело настоящий фурор среди интернет-пользователей.

На снимке, моментально разлетевшемся по Сети, политик прижимается к неизвестной женщине и целует ее в висок. Неудивительно, что у многих возник вопрос о том, кем же является таинственная незнакомка, к которой прильнул Владимир Владимирович. На днях журналисты выяснили, что на снимке с Путиным позирует Лариса Сергухина, пишет Woman.

Как сообщают СМИ, она является предпринимательницей из Новгорода. К слову, бизнесвумен не в первый раз появляется рядом с Путиным на фото. В канун Рождества 2017 года Лариса оказалась рядом с президентом на службе в Юрьевом монастыре. А в 2016-м фотографы запечатлели Сергухину в компании Путина во время поездки президента на озеро Ильмень. Во многих публикациях в Сети сказано, что Лариса фигурирует как заместитель генерального директора ООО «Еврохимсервис», компании по производству и сбыту удобрений. Несмотря на то, что журналистам удалось узнать имя и род деятельности Сергухиной, до сих пор неизвестно, какие отношения ее связывают с президентом России. 

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