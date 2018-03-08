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Кристина Si покидает Black Star

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Кристина Си

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik/Scanpix

Пять лет успешного сотрудничества певицы Кристины Саркисян с музыкальным лейблом Black Star подошли к концу.

На официальной странице компании @blackstarofficial появилась новость: компания не будет продлевать контракт с Кристиной Си (@kristina_si). При этом все права на песни, клипы и сценическое имя остались у лейбла, пишет Popcake.tv.

 

Black Star и Kristina Si не продлили контракт! Права на песни и сценическое имя остались у лейбла. Музыкальный лейбл Black Star официально объявил об окончании сотрудничества с певицей Кристиной Саркисян, ранее выступающей под псевдонимом Kristina Si. Black Star сообщает, что все авторские и смежные права на музыкальные произведения певицы, которые были выпущены в период сотрудничества с лейблом, фото- и видео- контент, в том числе музыкальные видеоклипы и товарный знак Kristina Si/Кристина Си принадлежат музыкальному лейблу Black Star. В связи с этим, доводим до сведения всех организаторов концертов, СМИ и других партнеров, что музыкальный лейбл намерен четко отслеживать факты неправомерного использования своей интеллектуальной собственности и при выявлении таковых будет вынужден обратиться в суд за защитой своих законных прав и интересов.

Публикация от BLACK STAR (@blackstarofficial)

Теперь Кристине пришло время выбирать новое сценическое имя и обзавестись собственным музыкальным контентом, так как девушка заявила, что продолжит музыкальную карьеру.

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