Горячего вам вечера! Пять правил экстремального секса

Ясно одно, чтобы не стало скучно – секс должен быть разным. При этом не обязательно менять партнеров, главное не бояться экспериментировать. Например, можно устроить для любимой романтическую ночь при свечах. Это порадует ее и внесет разнообразие в ваши отношения. Но если каждый раз, занимаясь сексом, вы будете включать романтическую музыку, зажигать свечи и осыпать кровать лепестками роз, вскоре вам обоим это не будет казаться такой уж хорошей идеей. Поэтому для разнообразия предлагаем вам попробовать «квики», или другими словами – быстрый секс, пишет Ivona.

Где это делать?

Согласно соцопросу, самыми частыми местами, где люди занимались быстрым сексом, стали уборные кафе или самолета, кабина лифта, рабочее кресло в обеденный перерыв. Именно здесь людей чаще всего настигала внезапная вспышка страсти. Главное, чтобы помещение, где вы решили предаться плотским утехам, надежно запиралось на замок, в противном случае ролик с вашим участием будет пользоваться в Интернете большой популярностью. Не лучшая идея заняться сексом на улице. Во-первых, там вам могут помешать, а во-вторых, это не очень удобно и гигиенично.

Нужно ли подготовиться?

Вы с партнером решили попрактиковать «квики»? Подготовьтесь к этому заранее. У вас будет преимущество перед теми, для кого это было случайным приключением. Если вы спросите у них, что им мешало получить удовольствие, они посоветуют:

надеть удобную одежду, которую можно будет быстро снять, и не будет жаль порвать в порыве страсти; бросить в сумочку лубрикант. Быстрый секс не предусматривает прелюдии, и со смазкой могут быть проблемы; взять с собой влажные салфетки, антисептическую жидкость и бутылку чистой воды; кураж, который сделает ваше приключение незабываемым; не гнаться за феерическим оргазмом (хотя и такое случается). Задача быстрого секса не результат, а процесс, приключение, новый опыт, о котором будет забавно вспомнить.

В какой позе?