Жуткий провал во время последнего выхода звезды «Гарри Поттера» вызвал насмешки в Сети

Актриса известна своими феминистическими взглядами, за что ее часто подвергают критике. Тем не менее звезду это не останавливает, она и дальше выступает в защиту прав женщин, пишет Офигенно.

Однажды она ответила своим недоброжелателям: «Девочкам вечно говорят, что они должны быть хрупкими принцессами, но мне кажется, это чушь. Мне всегда хотелось стать воином, борцом за какое-то дело. А если бы мне все же пришлось стать принцессой, я стала бы принцессой-воином».

В 2014 году она стала послом доброй воли от ООН и была адвокатом в программе HeForShe, главной целью которой является достижение гендерного равенства.

О своей работе она сказала так: «Если мы перестанем осуждать и начнем ценить друг друга, мы станем свободными. Этому и посвящен мой проект HeForShe».

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Недавно она угодила в очередной скандал. Актриса решила поддержать движение Time's Up против насилия и домагательств, поэтому сделала временную татуировку с такой надписью. Однако случилась оплошность — в тексте был пропущен апостроф.

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Вот тут-то и отыгрались недоброжелатели, высмеяв Уютсон. Они подметили, что лучше бы она с таким рвением учила грамматику, а не защищала феминизм.

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Актриса лишь посмеялась в ответ: «Открыта вакансия корректора для вычитки ненастоящих татуировок. Опыт работы с апострофами обязателен».