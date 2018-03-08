четверг, 8 марта 2018 г.
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Видео: жителям Таллинна перегородили дорогу стеклянной стеной

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ФОТО: Кадр из видео

Таллиннцы оказались перед выбором – пойти в обход или объединить усилия, взять молот и сломать стену.

Чтобы отметить Международный женский день, Ferratum установила в Старом городе стеклянную стену. 

Вот как прокомментировала компания столь необычную акцию: «Получившее в 2017 году большой отклик движение #MeToo обратило внимание на сексуальное насилие и домогательства в отношении женщин. Но домогательства на рабочем месте - лишь верхушка айсберга. Хватит старых и отживших свое обычаев! Давайте вести себя по-новому! Настало время перемен!»

Смотрите, как реагировали прохожие на улицах Таллинна, когда перед ними возникла стеклянная стена.

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