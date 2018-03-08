Видео: жителям Таллинна перегородили дорогу стеклянной стеной
8 марта 2018 г., 14:10
Таллиннцы оказались перед выбором – пойти в обход или объединить усилия, взять молот и сломать стену.
Чтобы отметить Международный женский день, Ferratum установила в Старом городе стеклянную стену.
Вот как прокомментировала компания столь необычную акцию: «Получившее в 2017 году большой отклик движение #MeToo обратило внимание на сексуальное насилие и домогательства в отношении женщин. Но домогательства на рабочем месте - лишь верхушка айсберга. Хватит старых и отживших свое обычаев! Давайте вести себя по-новому! Настало время перемен!»
Смотрите, как реагировали прохожие на улицах Таллинна, когда перед ними возникла стеклянная стена.