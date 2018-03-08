Видео: жителям Таллинна перегородили дорогу стеклянной стеной

Вот как прокомментировала компания столь необычную акцию: «Получившее в 2017 году большой отклик движение #MeToo обратило внимание на сексуальное насилие и домогательства в отношении женщин. Но домогательства на рабочем месте - лишь верхушка айсберга. Хватит старых и отживших свое обычаев! Давайте вести себя по-новому! Настало время перемен!»