Уникальное мультимедийное шоу «Музыка в темноте» впервые в Эстонии

«Музыка в темноте» – это мультимедийное шоу, впервые дебютировавшее в 2016 году в Петербургском планетарии, объединившее в себе 3D-графику и виртуозное мастерство исполнения классических произведений.

Представление будет проходить в зале, который посредством самых современных технических решений превратится в космическое пространство, где каждый зритель получит возможность услышать собственную вселенную. Самым совершенным инсталляциям под стать лишь мастерство лучших музыкантов, поэтому музыкальная составляющая этого шоу была доверена виртуозному коллективу – ансамблю «Виртуозы Петербурга».

В Петербурге каждый концерт проекта «Музыка темноте» проходил с аншлагом. Билеты расходились задолго до начала представления, и поскольку интерес зрителей был просто колоссальным, проект было решено продолжить. Художественный руководитель проекта «Музыка в темноте» Евгения Зима представила новую программу для большой сцены. Большой концертный зал «Октябрьский» в Петербурге, вмещающий 3500 зрителей, превратился в космическое пространство, где в темноте звучали произведения Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, Равеля, Пьяццоллы, а также других композиторов.

В концерте принимают участие: ансамбль «Виртуозы Петербурга», солисты Мария Литке (сопрано, Михайловский театр), Роман Арндт (тенор, Михайловский театр), лауреат международных конкурсов Алексей Стрелко (саксофон), Евгений Красильников (индийский сарод), Артур Бочкивский (гитара).

Автор идеи и художественный руководитель проекта – Евгения Зима.

Билеты в продаже во всех пунктах Piletilevi.