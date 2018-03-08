четверг, 8 марта 2018 г.
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Пьяная Ольга Бузова устроила дебош в вагоне-ресторане

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Ольга Бузова.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Как утверждают очевидцы, гастролирующая Ольга Бузова в поезде, во время переезда из одного города в другой, устроила безобразный дебош. 

Пьяная звезда пошла в вагон-ресторан, и там вела себя отвратительно, и даже вызывающе. В результате сотрудники ресторана вынуждены были выгнать ее оттуда. Но в свое купе девушка отправилась в окружении своей команды, предварительно затарившись алкоголем. Видимо, там они продолжили гулянку, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: скриншот

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