Может не стоило? Дженнифер Лопес опубликовала слишком откровенное селфи

Впрочем, певица уже не раз удивляла поклонников. Так, в декабре прошлого года поп-дива опубликовала откровенные снимки с глубоким декольте. Тогда она снималась в рекламной кампании знаменитого бренда Guess. Джей Ло в очередной раз доказала, что может дать фору любой 20-летней девушке.