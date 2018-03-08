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Может не стоило? Дженнифер Лопес опубликовала слишком откровенное селфи

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ФОТО: Instagram/Instagram

Певица Дженнифер Лопес опубликовала в своём "инстаграме" фото в топе и лосинах. За два часа снимки набрали почти миллион просмотров. Однако любовались пользователи отнюдь не новыми лосинами Джей Ло, пишет Лайф.

ФОТО: Instagram/Instagram

Впрочем, певица уже не раз удивляла поклонников. Так, в декабре прошлого года поп-дива опубликовала откровенные снимки с глубоким декольте. Тогда она снималась в рекламной кампании знаменитого бренда Guess. Джей Ло в очередной раз доказала, что может дать фору любой 20-летней девушке.

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