Ким Кардашян в Японии решила поесть лапши и, разумеется, сделала это без одежды ФОТО!
8 марта 2018 г., 13:11
37-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" во время поездки в Японию сделала серию фотографий для аккаунта в "Инстаграме", пишет Лайф.
Один такой снимок был сделан топлес и набрал больше 2 млн лайков всего за 12 часов и 26 тыс. комментариев.
По фото видно, что, несмотря на изучение национальной кухни, Ким остаётся верной американской газировке. Надеемся, что снимок сделан в отеле в Токио, а не в местном ресторане. Восток всё-таки дело тонкое — и голой там просто так не явишься. Помимо этой, Ким выложила другие фотографии с прогулки по вечерней столице Страны восходящего солнца.
Под последним фото Ким призналась, что скучает по Японии. В доказательство она буквально заспамила свою ленту с фото отчётом из путешествия.