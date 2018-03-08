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  • Ким Кардашян в Японии решила поесть лапши и, разумеется, сделала это без одежды

Ким Кардашян в Японии решила поесть лапши и, разумеется, сделала это без одежды ФОТО!

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ФОТО: Instagram/Instagram

37-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" во время поездки в Японию сделала серию фотографий для аккаунта в "Инстаграме", пишет Лайф.

Один такой снимок был сделан топлес и набрал больше 2 млн лайков всего за 12 часов и 26 тыс. комментариев. 

ФОТО: Instagram/Instagram

По фото видно, что, несмотря на изучение национальной кухни, Ким остаётся верной американской газировке. Надеемся, что снимок сделан в отеле в Токио, а не в местном ресторане. Восток всё-таки дело тонкое — и голой там просто так не явишься. Помимо этой, Ким выложила другие фотографии с прогулки по вечерней столице Страны восходящего солнца.

ФОТО: Instagram/Instagram

Под последним фото Ким призналась, что скучает по Японии. В доказательство она буквально заспамила свою ленту с фото отчётом из путешествия.

ФОТО: Instagram/Instagram

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