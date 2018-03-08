Ким Кардашян в Японии решила поесть лапши и, разумеется, сделала это без одежды

Один такой снимок был сделан топлес и набрал больше 2 млн лайков всего за 12 часов и 26 тыс. комментариев.

По фото видно, что, несмотря на изучение национальной кухни, Ким остаётся верной американской газировке. Надеемся, что снимок сделан в отеле в Токио, а не в местном ресторане. Восток всё-таки дело тонкое — и голой там просто так не явишься. Помимо этой, Ким выложила другие фотографии с прогулки по вечерней столице Страны восходящего солнца.