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Сын Сергея Лазарева взломал его планшет

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Сергей Лазарев в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

В недавнем интервью певец Сергей Лазарев рассказал о том, как быстро растёт его сын Никита. По словам артиста, он пытался уберечь ребенка от различных гаджетов, однако мальчик растет очень продвинутым:

«Все современные дети быстро развиваются, моментально привыкают к телефонам, планшетам. Я долгое время пытался убирать их от сына, но прогресс не остановить. Когда даешь Нику вместо смартфона игрушечный телефон, он сразу понимает, что это подделка. В полтора или два года сын сам разблокировал мой планшет, подсмотрев пароль. Я был в шоке. Потом он на YouTube пропустил рекламу! Ему было полтора года: Ник сидел и ел, появилась реклама, он дождался, пока возникнет надпись «пропустить», и закрыл ее! Ребенок еще не говорил, но при этом уже понимал такие вещи», пишет 7d.org.ua.

 

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