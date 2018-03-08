Сын Сергея Лазарева взломал его планшет

«Все современные дети быстро развиваются, моментально привыкают к телефонам, планшетам. Я долгое время пытался убирать их от сына, но прогресс не остановить. Когда даешь Нику вместо смартфона игрушечный телефон, он сразу понимает, что это подделка. В полтора или два года сын сам разблокировал мой планшет, подсмотрев пароль. Я был в шоке. Потом он на YouTube пропустил рекламу! Ему было полтора года: Ник сидел и ел, появилась реклама, он дождался, пока возникнет надпись «пропустить», и закрыл ее! Ребенок еще не говорил, но при этом уже понимал такие вещи», пишет 7d.org.ua.