Фото: McDonald's изменил логотип на один день

Компания McDonald's на один день изменила свой логотип в честь Международного женского дня. Об этом сообщает телеканал CNN.

Один из руководителей компании Уэнди Льюис рассказала, что 8 Марта буква М будет перевернута и представит собой букву W, означающую women (женщины).

«Впервые в истории нашего бренда мы перевернули логотип в честь замечательных достижений женщин», — заявила телеканалу Уэнди Льюис.

Трансформацию логотипа можно будет увидеть 8 Марта на сайте компании и в приложениях для мобильных устройств. Кроме того, в сотне американских ресторанов быстрого питания персонал будет обслуживать посетителей в униформе с буквой W.