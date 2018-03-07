Читайте! Всё, что вам нужно знать про разговоры о сексе

Вопросы о сексе интересуют многих людей, но не все способны свободно говорить о своих предпочтениях и сексуальных представлениях. Большинство мужчин и женщин боятся делиться своими мыслями и чувствами даже со своим партнёром, не говоря уже о мало знакомых людях. Открытое высказывание и критика с вашей стороны может задеть самолюбие вашего мужчины и привести к ссоре, а в некоторых случаях и к разводу. Разговор о сексе.
Женщины намного раскрепощеннее и прямолинейнее, чем мужчины, и им легко говорить о своих чувствах и желаниях. Поэтому вам придётся взять всю инициативу на себя и решится на разговор. Не думайте, что ваш партнёр всё поймёт и «погладит вас по головке». Эго это может возмутить, так что лучше спокойно, откровенно, но, не критикуя объяснить, что вас не устраивает и чтобы вы хотели поменять, пишет Sex-news.ru.
Подходящее время для разговора. Большинству людей проще говорить о таком во время интимной близости. Очень удачно во время секса подметить, что у партнёра хорошо получается что-то делать и что вам это нравится. Но не все считают нужным обсуждать это во время полового акта. Тогда поговорите с партнёром после секса. Похвалите и выделите то, что вам понравилось больше. Это даст ему стимул в следующий раз сделать вам опять приятно. Повторение понравившихся приёмов. Наверняка у вас в прошлом были какие-нибудь приёмы, которые приносили вам радость и остроту ощущений. Постарайтесь вспомнить эти приёмы и повторить. Вы почувствуете новизну в сложившихся отношениях и вспомните старые добрые времена. Предложите это партнёру аккуратно и просто с интересом вспомнить былые времена. Моральная поддержка своего партнёра.
Старайтесь поддерживать своего партнёра говоря ему о том, что вам понравилось и он был великолепен (если это действительно было так, не стоит врать). Похвалу намного приятней слушать, чем жалобы о том, что вам что-то не понравилось. Запомните, что откровенная критика погубит ваши отношения. Нужно быть правдивыми, но преподносить это в более мягкой и приятной форме. Ведь кому понравится, когда указывают на его ошибки? Постарайтесь быть точными в своих желаниях и установках, нужно решить для самой себя, чего вы хотите и в какой форме оно должно выражаться. Если вы не будете до конца откровенны, проблема не исчезнет, и может даже обостриться. Старайтесь замечать намёки партнёра, которые будут указывать вам на то, какой ваш приём для него приносит максимум удовлетворения. Это элементарный способ ориентирования в сексуальных предпочтениях вашего партнёра.