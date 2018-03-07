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  • У Анастасии Волочковой обнаружилось 24 квартиры

У Анастасии Волочковой обнаружилось 24 квартиры

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Sergei Vinogradov/Sergei Vinogradov/TASS

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова много работает, чтобы обеспечить себя и свою дочь Ариадну. 

Недавно выяснилось, что она заработала себе на целых 24 квартиры. Информацию о нажитом богатстве Волочковой выдал ее бывший водитель Александр Скиртач, который в прошлом году ограбил ее. По его словам, у Анастасии есть квартира в Санкт-Петербурге стоимостью 56,8 миллионов рублей, квартира в Москве стоимостью 111,8 миллионов рублей, загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 миллион рублей) и 22 квартиры в Астрахани. Первого сентября 2009 года Анастасия Волочкова заключила со своим бывшим мужем Игорем Вдовиным соглашение, согласно которому она инвестировала средства в строительство элитного жилого дома в Астрахани. Этот документ и обнародовал Александр Скиртач. Он заявил, что квартиры уже построены. Журналисты подсчитали, что они стоят около 55 миллионов рублей. Подлинность документа Анастасия Волочкова оспаривать не стала, пишет 7d.org.ua.

 

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