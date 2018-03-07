Видео: шаолиньский монах пробил стекло броском иголки и заставил соцсети ахнуть

Шаолиньский монах мастер Фен Фей пришёл на шоу The Slow Mo Guys, чтобы продемонстрировать свой необычный талант. Под прицелами самых крутых современных камер, снимающий видео в 4к, монах разбил стекло одним мощным броском простой иголки. Для наглядности к обратной стороне стекла приложили воздушный шарик, который мгновенно лопнул от осколков, пишет Ridus.ru.

Бросок иглы через стекло считается одним из самых сложных из 72 искусств Шаолиня. Этому и другим навыкам шаолиньские монахи учатся по 10 лет. Благодаря профессиональной съёмке на этот впечатляющий фокус можно посмотреть в замедленном действии. И это невероятное зрелище! Эмоциональные гримасы участников трюка подтверждают это без слов. За несколько дней ролик собрал 5,2 миллиона просмотров и сотни восторженных комментариев.