Вот это новость! «Реальные пацаны» возвращаются в новом сезоне

По сюжету нового сезона после семи лет съемок сериал «Реальные пацаны» наконец-то выходит в эфир ТНТ.
Пермяки становятся реальными селебами: их узнают на улицах, у них берут автографы, с ними делают селфи, приглашают на днюхи и бесконечно просят повторить легендарное «так-то».
С подачи небезызвестной Олеси Геннадьевны (та самая, что сделала из Коляна депутата) коллектив «Реальных пацанов» отправляется в большой концертный тур по стране. В программе: лайфхаки от Антохи, рэп от Вована и танцы от Коляна.
Суперзвезд ждут в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре и еще в сотнях городов, сел и деревень России.
Но кого пермяки обманывают? Суперзвезды для всей России, в своем мире вечного пермского периода Колян, Вован и Антоха по-прежнему простые пацаны с городских окраин. Даже когда слава того гляди снесет им крышу, пацаны делают вид, что ничего не изменилось. Но надолго ли их хватит?
В новом сезоне пацанов ждет испытание славой, а значит их дружба и отношения с близкими пройдут самую серьезную проверку.
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ СЕЗОНА, ИЛИ КАК МИНИМУМ НЕСКОЛЬКО ВЕСКИХ ПРИЧИН СЛЕДИТЬ ЗА НОВЫМИ «РЕАЛЬНЫМИ ПАЦАНАМИ»
Россия
Из чисто регионального, проект превращается во всероссийскую историю. Отличная возможность поближе узнать, чем живут разные регионы страны. Но наряду с постоянными переездами, выступлениями и раздачей автографов, главные герои продолжают вести свою обычную жизнь. Удивительно, но, похоже, звездная болезнь не берет простых пермяков.
Колян и Лера ждут второго ребенка
Один ребенок — хорошо, два — отлично, правда, более накладно. Колян продолжает сидеть без средств к существованию. Чтобы прокормить семью ему придется оторваться от дивана и найти способ заработать. Свалившаяся популярность — очень кстати.
Изи мани, или 50 на 60.
Два месяца в салоне связи, полгода на почте или всего час работы аниматором. Наумов теперь зарабатывает 50 тысяч за 60 минут, — именно столько стоит пригласить звезду «Реальных пацанов» на свой день рождения. За такой гонорар он поднимет бокал за ваше здоровье, поздравит с праздником и составит компанию во время застолья. Но однажды, придя на один из таких дней рождений, он оказался единственным гостем богатого именинника.
Олеся Геннадьевна снова в деле
Предприимчивая и волевая женщина вернулась в Пермь. Два года назад она сделала из человека прямо сидящего (на кортах) депутата. В новом сезоне Олеся Геннадьевна станет директором коллектива реальных пацанов. С ее легкой и одновременно тяжелой руки (Антоха проверял) пермяки отправятся на свои первые гастроли. Но прежде, чем войти в доверие, ей придется ударить Коляна электрошокером.
Самый лучший коп
Игорь Сергеевич — лучший полицейский Перми. Да что там Пермь — он лучший в России. Кто бы мог подумать, что скромный участковый оказался крутым и отвязным персонажем. Он лучше всех стреляет, ловко раскрывает самые запутанные дела, ломает подозреваемых, а в свободное от работы время зажигает в компании незамужних женщин.
Беременная Лера придумает оригинальный стартап
Развивать моторику у детей — дело сложное, но очень важное. Заскучавшая дома Лера придумала новый оригинальный стартап. Взяла под это дело деньги, заручилась поддержкой подруги и ее мужа. Но как всегда без помощи Коляна не обойтись. А где Колян, там и стабильные косяки.
Пермь слезам не верит
Заплаканный Эдик в депрессии. Он без работы и вынужден сидеть на шее у родителей, он по-прежнему любит Машу и пытается ее вернуть. Но Маша не спешит отвечать взаимностью. По опыту общения с Эдиком она прекрасно понимает, что рай в шалаше, да еще с маленьким ребенком на руках — это не для нее.
Кроме того…
— У Базанова и Ознобихина появится новый начальник, точнее — начальница.
— Отец Коляна снова свалится как снег на голову. И не один, а с новой — молодой супругой.
— Олеся Геннадьевна соберет компромат на Наумова.
— Из тюрьмы освободится базановская Лиза с ребенком на руках.
— За Валей приударит настырный поклонник.
— Антоха внезапно вспомнит о Наташе и захочет ее вернуть.
АНТОН ЗАЙЦЕВ, АВТОР СЕРИАЛА
В каждом сезоне вы ставите героев в новые обстоятельства. Что будет на этот раз: деньги, слава, большие географические открытия?
— Наши герои — глуповатые, наивные, но добрые ребята, столкнулись с популярностью. Они стали звездами и не знают, что с этим делать. Популярность — это бремя, которое тяжело нести. «Реальные пацаны» отправятся путешествовать по России, попутно выясняя — кому на Руси жить хорошо? И первое открытие — Россия очень большая, очень разная и, в то же время, одинаковая. Оказывается, что Россия — она такая же как Пермь. Правда, не такая как Москва.
А лично вы, как автор идеи, когда впервые осознали, что пацаны стали звездами?
— Я понял это по двум историям. Первая — когда в одной из воинских частей командир приказал солдатам маршировать, подпевая «Зацени, здесь реальные пацаны». Вторая — от заключенного, который написал, что в 20.00 у них на зоне абсолютная тишина и спокойствие, благодаря тому, что все смотрят «Реальных пацанов». Если сериал добрался до таких отдаленных мест, где с развлечениями все достаточно сложно, значит он популярен.
Что происходит с Коляном? Он больше не депутат?
— С политикой он завязал и снова решил стать простым человеком. Мы в каждом новом сезоне пытаемся вернуться к первому, потому что именно первый сезон нам кажется наиболее удачным. Каждый новый сезон — попытка создать ту самую атмосферу, когда простые ребята стали героями телевизионного проекта. Им нужно вести себя, с одной стороны, на камеру, а с другой — умудряться оставаться самими собой: мутить мутки, отдыхать, веселиться, но при этом показывать, что они лучше, чем есть. Когда человек знаменит, он должен на публике соответствовать своему имиджу: быть хорошим, веселым, замечательным. Он не ворчит на поклонников, раздает автографы, фотографируется. Но любой человек устает от внимания, появляется желание побыть одному. Собственно, этот самый механизм является двигателем комедии в новом сезоне. Да и вообще, они уже не пацаны, а мужики, все-таки под сорок. Они взрослее, чем им самим кажется.
Небольшая арифметика. История Коляна началась, когда ему было 26. Сериалу в этом году 8 лет. Получается — не под сорок, а за тридцать.
— Слушайте, ну, когда за тридцать, тогда уже и под сорок.
Депутатский сезон вы называли самым смешным в истории «Реальных пацанов»…
— Это я так говорил? Возможно, это кто-то из промо-отдела телеканала ТНТ приписал мне такие слова? (Смеется.)
Говорили-говорили! А раз так, то как бы вы охарактеризовали новый сезон?
— Пусть о маркетинге думают маркетологи… А я скажу так — получился очень постмодернистский, я бы сказал — очень фанатский сезон. Потому что те, кто смотрел «Реальных пацанов» с первого эпизода получат гораздо больше удовольствия, чем те, кто будет смотреть его первый раз. Будет очень много отсылок к событиям, которые происходили в самом начале.
Согласно сюжету — «Реальные пацаны» только вышли на ТНТ, то есть, зрители для еще более полного погружения в историю должны принять некие правила игры?
— Это очень сложный, запутанный сериал, но я надеюсь, что зритель все распутает. Представьте, что все предыдущие сезоны — это монтаж от телеканала ТНТ, а сейчас, после того, как они уже стали известными, их продолжают снимать. Сейчас они пытаются оспорить то, что показывали по телевизору. Более того, некоторые герои раскрываются с другой стороны. Например, на участке полицейского Игоря Сергеевича обстановка далеко не спокойная, все время обнаруживаются какие-то тяжкие преступления. А еще он очень любит погулять по ресторанам, любит вступать в отношения с незамужними женщинами.
Это будет финальный сезон?
— Мы каждый раз смотрим на реакцию зрителей, и каждый раз задаем авторам и актерам один и тот же вопрос — хотим мы дальше писать или не хотим. Мир «Реальных пацанов» очень уютный, с ним не хочется расставаться. Да и у многих ипотеки. Аудитория ТНТ взрослеет, и мы вместе с ней. Мы каждый раз пытаемся завершить сериал и сделать что-то новое, но когда он выходит, то показывает большие цифры. Отказываться от хита — неправильно. Если он работает, то зачем его прерывать?
А идея про полный метр и «Реальных пацанов» против зомби еще актуальна?
— Да, есть идея, есть наброски. Мы бы хотели сделать полный метр, но каждый раз мы заняты очередным телевизионным сезоном. Если и будет полный метр, то это уже точно пост-финал. Раз уж появились зомби, значит точно конец. Причем всей планете, не только реальным пацанам.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» ТЕПЕРЬ ЛЕТАЮТ ТОЛЬКО БИЗНЕС-КЛАССОМ
Гастрольный тур «Реальных пацанов» стартует уже после 12 марта. Хотите увидеть Коляна и компанию в своем городе, тогда внимательно ознакомьтесь с требованиями их бытового райдера. В случае, если вы не сможете, по каким-либо причинам, выполнить один из пунктов, просьба незамедлительно связаться с концертным директором коллектива Олеся Геннадьевной.
Бытовой райдер коллектива «Реальные пацаны»
Условия данного райдера действуют на всей территории страны, начиная с 12 марта 2018 года.
Состав коллектива:
Колян
Вован
Антоха
Эдик
Машка
Директор коллектива: Олеся Геннадьевна
В гримерке:
Фрукты, мясная и сырная нарезка
Хороший виски, стоимостью 500 рублей за бутылку (3 шт)
Запивка: Кола 2л (5 бутылок)
Вода негазированная, как у группы «Каста» (20 литров)
Пиво крафтовое (2 ящика)
Креветки королевские (2 кг)
В городе:
Гостиница: президентский номер
Тайский массаж (2 шт), с финалом (для Антохи) и без (для Вована)
Обязательная экскурсия в краеведческий музей города (для Вована)
«Реальные пацаны», новый сезон, с 12 марта в 20:00 на ТНТ