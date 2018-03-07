Вот это новость! «Реальные пацаны» возвращаются в новом сезоне

Беременная Лера придумает оригинальный стартап

Развивать моторику у детей — дело сложное, но очень важное. Заскучавшая дома Лера придумала новый оригинальный стартап. Взяла под это дело деньги, заручилась поддержкой подруги и ее мужа. Но как всегда без помощи Коляна не обойтись. А где Колян, там и стабильные косяки.

Пермь слезам не верит

Заплаканный Эдик в депрессии. Он без работы и вынужден сидеть на шее у родителей, он по-прежнему любит Машу и пытается ее вернуть. Но Маша не спешит отвечать взаимностью. По опыту общения с Эдиком она прекрасно понимает, что рай в шалаше, да еще с маленьким ребенком на руках — это не для нее.

Кроме того…

— У Базанова и Ознобихина появится новый начальник, точнее — начальница.

— Отец Коляна снова свалится как снег на голову. И не один, а с новой — молодой супругой.

— Олеся Геннадьевна соберет компромат на Наумова.

— Из тюрьмы освободится базановская Лиза с ребенком на руках.

— За Валей приударит настырный поклонник.

— Антоха внезапно вспомнит о Наташе и захочет ее вернуть.

АНТОН ЗАЙЦЕВ, АВТОР СЕРИАЛА

В каждом сезоне вы ставите героев в новые обстоятельства. Что будет на этот раз: деньги, слава, большие географические открытия?

— Наши герои — глуповатые, наивные, но добрые ребята, столкнулись с популярностью. Они стали звездами и не знают, что с этим делать. Популярность — это бремя, которое тяжело нести. «Реальные пацаны» отправятся путешествовать по России, попутно выясняя — кому на Руси жить хорошо? И первое открытие — Россия очень большая, очень разная и, в то же время, одинаковая. Оказывается, что Россия — она такая же как Пермь. Правда, не такая как Москва.

А лично вы, как автор идеи, когда впервые осознали, что пацаны стали звездами?

— Я понял это по двум историям. Первая — когда в одной из воинских частей командир приказал солдатам маршировать, подпевая «Зацени, здесь реальные пацаны». Вторая — от заключенного, который написал, что в 20.00 у них на зоне абсолютная тишина и спокойствие, благодаря тому, что все смотрят «Реальных пацанов». Если сериал добрался до таких отдаленных мест, где с развлечениями все достаточно сложно, значит он популярен.

Что происходит с Коляном? Он больше не депутат?