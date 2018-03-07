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Вот это новость! «Реальные пацаны» возвращаются в новом сезоне с 12 марта в 20.00 на ТНТ

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ФОТО: ТНТ

По сюжету нового сезона после семи лет съемок сериал «Реальные пацаны» наконец-то выходит в эфир ТНТ.

ФОТО: ТНТ

Пермяки становятся реальными селебами: их узнают на улицах, у них берут автографы, с ними делают селфи, приглашают на днюхи и бесконечно просят повторить легендарное «так-то». 

С подачи небезызвестной Олеси Геннадьевны (та самая, что сделала из Коляна депутата) коллектив «Реальных пацанов» отправляется в большой концертный тур по стране. В программе: лайфхаки от Антохи, рэп от Вована и танцы от Коляна.  

Суперзвезд ждут в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре и еще в сотнях городов, сел и деревень России.

ФОТО: ТНТ

Но кого пермяки обманывают? Суперзвезды для всей России, в своем мире вечного пермского периода Колян, Вован и Антоха по-прежнему простые пацаны с городских окраин. Даже когда слава того гляди снесет им крышу, пацаны делают вид, что ничего не изменилось. Но надолго ли их хватит?

В новом сезоне пацанов ждет испытание славой, а значит их дружба и отношения с близкими пройдут самую серьезную проверку.

ФОТО: ТНТ

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ СЕЗОНА, ИЛИ КАК МИНИМУМ НЕСКОЛЬКО ВЕСКИХ ПРИЧИН СЛЕДИТЬ ЗА НОВЫМИ «РЕАЛЬНЫМИ ПАЦАНАМИ»

ФОТО: ТНТ

Россия

Из чисто регионального, проект превращается во всероссийскую историю. Отличная возможность поближе узнать, чем живут разные регионы страны. Но наряду с постоянными переездами, выступлениями и раздачей автографов, главные герои продолжают вести свою обычную жизнь. Удивительно, но, похоже, звездная болезнь не берет простых пермяков.

ФОТО: ТНТ

Колян и Лера ждут второго ребенка

Один ребенок — хорошо, два — отлично, правда, более накладно. Колян продолжает сидеть без средств к существованию. Чтобы прокормить семью ему придется оторваться от дивана и найти способ заработать. Свалившаяся популярность — очень кстати.

ФОТО: ТНТ

Изи мани, или 50 на 60.

Два месяца в салоне связи, полгода на почте или всего час работы аниматором. Наумов теперь зарабатывает 50 тысяч за 60 минут, — именно столько стоит пригласить звезду «Реальных пацанов» на свой день рождения. За такой гонорар он поднимет бокал за ваше здоровье, поздравит с праздником и составит компанию во время застолья. Но однажды, придя на один из таких дней рождений, он оказался единственным гостем богатого именинника.

ФОТО: ТНТ

Олеся Геннадьевна снова в деле

Предприимчивая и волевая женщина вернулась в Пермь. Два года назад она сделала из человека прямо сидящего (на кортах) депутата. В новом сезоне Олеся Геннадьевна станет директором коллектива реальных пацанов. С ее легкой и одновременно тяжелой руки (Антоха проверял) пермяки отправятся на свои первые гастроли. Но прежде, чем войти в доверие, ей придется ударить Коляна электрошокером.

Самый лучший коп

Игорь Сергеевич — лучший полицейский Перми. Да что там Пермь — он лучший в России. Кто бы мог подумать, что скромный участковый оказался крутым и отвязным персонажем. Он лучше всех стреляет, ловко раскрывает самые запутанные дела, ломает подозреваемых, а в свободное от работы время зажигает в компании незамужних женщин.

Беременная Лера придумает оригинальный стартап

Развивать моторику у детей — дело сложное, но очень важное. Заскучавшая дома Лера придумала новый оригинальный стартап. Взяла под это дело деньги, заручилась поддержкой подруги и ее мужа. Но как всегда без помощи Коляна не обойтись. А где Колян, там и стабильные косяки.

Пермь слезам не верит

Заплаканный Эдик в депрессии. Он без работы и вынужден сидеть на шее у родителей, он по-прежнему любит Машу и пытается ее вернуть. Но Маша не спешит отвечать взаимностью. По опыту общения с Эдиком она прекрасно понимает, что рай в шалаше, да еще с маленьким ребенком на руках — это не для нее.

Кроме того…

— У Базанова и Ознобихина появится новый начальник, точнее — начальница.

— Отец Коляна снова свалится как снег на голову. И не один, а с новой — молодой супругой.

— Олеся Геннадьевна соберет компромат на Наумова.

— Из тюрьмы освободится базановская Лиза с ребенком на руках.

— За Валей приударит настырный поклонник.

— Антоха внезапно вспомнит о Наташе и захочет ее вернуть.

АНТОН ЗАЙЦЕВ, АВТОР СЕРИАЛА

В каждом сезоне вы ставите героев в новые обстоятельства. Что будет на этот раз: деньги, слава, большие географические открытия?

— Наши герои — глуповатые, наивные, но добрые ребята, столкнулись с популярностью. Они стали звездами и не знают, что с этим делать. Популярность — это бремя, которое тяжело нести. «Реальные пацаны» отправятся путешествовать по России, попутно выясняя — кому на Руси жить хорошо? И первое открытие — Россия очень большая, очень разная и, в то же время, одинаковая. Оказывается, что Россия — она такая же как Пермь. Правда, не такая как Москва.

А лично вы, как автор идеи, когда впервые осознали, что пацаны стали звездами?

— Я понял это по двум историям. Первая — когда в одной из воинских частей командир приказал солдатам маршировать, подпевая «Зацени, здесь реальные пацаны». Вторая — от заключенного, который написал, что в 20.00 у них на зоне абсолютная тишина и спокойствие, благодаря тому, что все смотрят «Реальных пацанов». Если сериал добрался до таких отдаленных мест, где с развлечениями все достаточно сложно, значит он популярен.

Что происходит с Коляном? Он больше не депутат?

— С политикой он завязал и снова решил стать простым человеком. Мы в каждом новом сезоне пытаемся вернуться к первому, потому что именно первый сезон нам кажется наиболее удачным. Каждый новый сезон — попытка создать ту самую атмосферу, когда простые ребята стали героями телевизионного проекта. Им нужно вести себя, с одной стороны, на камеру, а с другой — умудряться оставаться самими собой: мутить мутки, отдыхать, веселиться, но при этом показывать, что они лучше, чем есть. Когда человек знаменит, он должен на публике соответствовать своему имиджу: быть хорошим, веселым, замечательным. Он не ворчит на поклонников, раздает автографы, фотографируется. Но любой человек устает от внимания, появляется желание побыть одному. Собственно, этот самый механизм является двигателем комедии в новом сезоне. Да и вообще, они уже не пацаны, а мужики, все-таки под сорок. Они взрослее, чем им самим кажется.

Небольшая арифметика. История Коляна началась, когда ему было 26. Сериалу в этом году 8 лет. Получается — не под сорок, а за тридцать.

— Слушайте, ну, когда за тридцать, тогда уже и под сорок.

Депутатский сезон вы называли самым смешным в истории «Реальных пацанов»…

— Это я так говорил? Возможно, это кто-то из промо-отдела телеканала ТНТ приписал мне такие слова? (Смеется.)

Говорили-говорили! А раз так, то как бы вы охарактеризовали новый сезон?

— Пусть о маркетинге думают маркетологи… А я скажу так — получился очень постмодернистский, я бы сказал — очень фанатский сезон. Потому что те, кто смотрел «Реальных пацанов» с первого эпизода получат гораздо больше удовольствия, чем те, кто будет смотреть его первый раз. Будет очень много отсылок к событиям, которые происходили в самом начале.

Согласно сюжету — «Реальные пацаны» только вышли на ТНТ, то есть, зрители для еще более полного погружения в историю должны принять некие правила игры?

— Это очень сложный, запутанный сериал, но я надеюсь, что зритель все распутает. Представьте, что все предыдущие сезоны — это монтаж от телеканала ТНТ, а сейчас, после того, как они уже стали известными, их продолжают снимать. Сейчас они пытаются оспорить то, что показывали по телевизору. Более того, некоторые герои раскрываются с другой стороны. Например, на участке полицейского Игоря Сергеевича обстановка далеко не спокойная, все время обнаруживаются какие-то тяжкие преступления. А еще он очень любит погулять по ресторанам, любит вступать в отношения с незамужними женщинами.

Это будет финальный сезон?

— Мы каждый раз смотрим на реакцию зрителей, и каждый раз задаем авторам и актерам один и тот же вопрос — хотим мы дальше писать или не хотим. Мир «Реальных пацанов» очень уютный, с ним не хочется расставаться. Да и у многих ипотеки. Аудитория ТНТ взрослеет, и мы вместе с ней. Мы каждый раз пытаемся завершить сериал и сделать что-то новое, но когда он выходит, то показывает большие цифры. Отказываться от хита — неправильно. Если он работает, то зачем его прерывать?

А идея про полный метр и «Реальных пацанов» против зомби еще актуальна?

— Да, есть идея, есть наброски. Мы бы хотели сделать полный метр, но каждый раз мы заняты очередным телевизионным сезоном. Если и будет полный метр, то это уже точно пост-финал. Раз уж появились зомби, значит точно конец. Причем всей планете, не только реальным пацанам.

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» ТЕПЕРЬ ЛЕТАЮТ ТОЛЬКО БИЗНЕС-КЛАССОМ

Гастрольный тур «Реальных пацанов» стартует уже после 12 марта. Хотите увидеть Коляна и компанию в своем городе, тогда внимательно ознакомьтесь с требованиями их бытового райдера. В случае, если вы не сможете, по каким-либо причинам, выполнить один из пунктов, просьба незамедлительно связаться с концертным директором коллектива Олеся Геннадьевной.

Бытовой райдер коллектива «Реальные пацаны»

Условия данного райдера действуют на всей территории страны, начиная с 12 марта 2018 года.

Состав коллектива:

Колян

Вован

Антоха

Эдик

Машка

Директор коллектива: Олеся Геннадьевна

В гримерке:

Фрукты, мясная и сырная нарезка

Хороший виски, стоимостью 500 рублей за бутылку (3 шт)

Запивка: Кола 2л (5 бутылок)

Вода негазированная, как у группы «Каста» (20 литров)

Пиво крафтовое (2 ящика)

Креветки королевские (2 кг)

В городе:

Гостиница: президентский номер

Тайский массаж (2 шт), с финалом (для Антохи) и без (для Вована)

Обязательная экскурсия в краеведческий музей города (для Вована)

«Реальные пацаны», новый сезон, с 12 марта в 20:00 на ТНТ

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