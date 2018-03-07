среда, 7 марта 2018 г.
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Звезда сериала «Дневники вампира» потеряла ребенка

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ФОТО: Jason Merritt/AFP

Трагическую новость американская актриса Клэр Холт сообщила в социальных сетях, опубликовав фото из больницы.

Клэр Холт, сыгравшая роль Ребекки Майклсон, поделилась со своими подписчиками личной трагедией: актриса сообщила, что у нее случился выкидыш.

«Это фото было сделано 10 дней назад перед операцией. Сердце моего милого малыша перестало биться. Я отправила фото своему жениху, чтобы показать ему, что со мной все в порядке. Но на самом деле я никогда не чувствовала себя более раздавленной», - написала Клэр Холт. Фото ЗДЕСЬ!

Для поклонников девушки эта новость стала настоящим ударом. Информацию о своей беременности Холт не разглашала, но посчитала, что со своим горем тяжело справляться в одиночку.

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