Звезда сериала «Дневники вампира» потеряла ребенка
7 марта 2018 г., 10:36
Трагическую новость американская актриса Клэр Холт сообщила в социальных сетях, опубликовав фото из больницы.
Клэр Холт, сыгравшая роль Ребекки Майклсон, поделилась со своими подписчиками личной трагедией: актриса сообщила, что у нее случился выкидыш.
«Это фото было сделано 10 дней назад перед операцией. Сердце моего милого малыша перестало биться. Я отправила фото своему жениху, чтобы показать ему, что со мной все в порядке. Но на самом деле я никогда не чувствовала себя более раздавленной», - написала Клэр Холт. Фото ЗДЕСЬ!
Для поклонников девушки эта новость стала настоящим ударом. Информацию о своей беременности Холт не разглашала, но посчитала, что со своим горем тяжело справляться в одиночку.