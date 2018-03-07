Звезда сериала «Дневники вампира» потеряла ребенка

«Это фото было сделано 10 дней назад перед операцией. Сердце моего милого малыша перестало биться. Я отправила фото своему жениху, чтобы показать ему, что со мной все в порядке. Но на самом деле я никогда не чувствовала себя более раздавленной», - написала Клэр Холт. Фото ЗДЕСЬ!