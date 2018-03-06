Несовместимость партнеров в сексе: что делать и куда бежать?

Некоторые даже не понимают, что это обозначает и как с этим бороться. Это значит, что многие пары не могут достичь гармонии в отношениях и не получают удовлетворения в сексе. И вместо того чтобы спокойно заниматься сексом со своим любимым человеком, они страдают от этого и получают неудовлетворенность и раздражение. Конечно, несовместимость бывает разной. С одной стороны, партнер всегда согласен на секс, чего нельзя сказать про партнершу, которую что-то не устраивает. Она постоянно находит повод чтобы не спать с ним. И это несмотря на то, что они уже несколько раз занимались сексом. Но удовлетворения не было, а все потому что один из партнеров уверен в том, что они не подходят друг другу. Это происходит, потому что у мужчины может быть слишком большой половой орган, а девушке это доставляет неудобство и боль. Но этого можно легко и просто избежать, и в этом вам помогут различные товары, которые продаются в специальном секс-магазине. Несовместимость и правда может быть, но не стоит забывать, что этот барьер можно сломать, если просто обсудить проблему. После этого найдется и решение, пишут Sex-news.ru.