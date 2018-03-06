среда, 7 марта 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться! Екатерина Климова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Снова Рыб нет в этом списке... Топ-3 САМЫХ сексуальных знаков Зодиака

Снова Рыб нет в этом списке... Топ-3 САМЫХ сексуальных знаков Зодиака

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Секс. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Мы подготовили для вас Топ-3 знаков Зодиака, которых всегда и практически все хотят. Они являются магнитами для партнеров.

Скорпион (24 октября - 22 ноября) 

Скорпион - самый сексуальный знак зодиака. Если вы когда-либо встречались со Скорпионом, вы, наверняка, уже знаете, что Скорпион обладает непреодолимой силой притяжения. Они могут заставить людей делать то, что они хотят. У них также есть способность чтения ума. Поэтому, если вы не знаете, что именно вы чувствуете, спросите Скорпиона! Они заслуживают доверия и считаются одним из самых устойчивых знаков зодиака, пишет Esotericblog.ru.

Лев (23 июля - 23 августа)

Лев  - второй самый сексуальный знак Зодиака. Они будут расстроены тем, что не являются первыми. Лев принципиальный и оптимистичный. Они знают, как следует хорошо провести время. Вы не можете не почувствовать теплоту Льва. Он будет постоянно заботиться о вас. Для многих людей такое внимание является очень сексуальным. 

Рак (22 июня - 22 июля)

И последний, но не менее важный. Рак  является третьим самым сексуальным знаком Зодиака. У большинства Раков есть хорошее чувство юмора. Рак - романтик Зодиака. Он будет помнить день, когда вы встретились. Важно упомянуть, что они жаждут секса.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ