Снова Рыб нет в этом списке... Топ-3 САМЫХ сексуальных знаков Зодиака

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпион - самый сексуальный знак зодиака. Если вы когда-либо встречались со Скорпионом, вы, наверняка, уже знаете, что Скорпион обладает непреодолимой силой притяжения. Они могут заставить людей делать то, что они хотят. У них также есть способность чтения ума. Поэтому, если вы не знаете, что именно вы чувствуете, спросите Скорпиона! Они заслуживают доверия и считаются одним из самых устойчивых знаков зодиака, пишет Esotericblog.ru.

Лев (23 июля - 23 августа)

Лев - второй самый сексуальный знак Зодиака. Они будут расстроены тем, что не являются первыми. Лев принципиальный и оптимистичный. Они знают, как следует хорошо провести время. Вы не можете не почувствовать теплоту Льва. Он будет постоянно заботиться о вас. Для многих людей такое внимание является очень сексуальным.

Рак (22 июня - 22 июля)