Отличный бизнес-план: собрал с друзей и знакомых 100 млн на айфоны и пропал

Кто же не захочет новый айфон приобрести дешевле, чем в магазине? Одна загвоздка: денег у бизнесмена было недостаточно, чтобы оформить крупный заказ, пишет Fishki.net.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в Москве появился аферист, который собрал со своих друзей и знакомых кругленькую сумму на "выгодный" бизнес и пропал. Добровольные вкладчики до сих пор не могут получить деньги назад.

Но обо всем по порядку

Житель Московской области рассекретил все плюсы разом: предлагал продавать айфоны, макбуки, эплвотч и другую продукцию компании чуть дешевле рыночной цены, разницу - в карман. Выгода, как говорится, налицо. Вкладчиков он нашел среди знакомых, которые спешили поделиться выгодным предложением с другими своими знакомыми. Так образовалась цепочка инвесторов, жаждущих наживы. Кто-то отнес кровные 600 тысяч, кто-то 10 миллионов...Вывод: сарафанное радио не всегда идет на пользу его участникам.

С миру по нитке, как итог - 100 миллионов рублей (примерно 1,5 млн евро). Далее по классике - тишина