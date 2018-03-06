Александр Домогаров ответил на обвинения в алкоголизме

На прошлой неделе Александр Домогаров рассказал поклонникам о том, что планирует уйти из Театра Моссовета. Помимо этого, звезда кино рассказал о возникшем недопонимании с коллегами, с которыми он работал много лет. Директор театра Валентина Памфилова опровергла эту информацию, отметив, что отношения в коллективе нормальные, а Домогарова никто не увольнял, пишет Starhit.ru.

Ряд СМИ начали связывать пост возмущения артиста, который он вскоре удалил, с тем, что Александр злоупотребляет алкоголем, поэтому так бессвязно и резко выражает мысли.

«Вы прочитали то, что хотели прочитать. Правда, вы немного ошиблись, это не эмоции. Некоторые из вас, действительно предлагали мне сотрудничать и облить грязью Театр Моссовета. Я отказался. А за то, что я сделал, я и получил такое совершенное и глубокое понимание моего пребывания в театре... Простите, что не оправдал ваших ожиданий! Да и пить-то некогда было, извините, но, если предложили бы, то с удовольствием!» - пишет актер на личной странице в социальной сети.



Далее Домогаров цитировал статьи журналистов и комментировал некоторые предложения. Так, его обидело, что большинство изданий связали ситуацию в театре с его алкогольной зависимостью. Некоторые рекомендовали ему обратиться за медицинской помощью. «Давайте вместе полежим? Пройдем реабилитацию, или как это называется? Вам лучше знать», - отвечает актер.

По словам артиста, было дано восемь спектаклей за неделю. Столько раз не может выступит ни один человек, страдающий от алкоголизма, считает Домогаров. В Скором времени Александр собирается вместе с труппой презентовать «Вишневый сад» в других городах России и за рубежом.