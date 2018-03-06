Девять самых вредных продуктов в мире! Избегайте любой ценой!

Вот от чего лучше держаться подальше:

Фруктовый сок

Вредный ингредиент: фруктоза

Даже натуральный 100% сок содержит до 36 грамм сахара на стакан, причём это фруктоза — тот самый сахар, который приводит к возникновению подкожно-жировой клетчатки.

Диетическая кола

Вредный ингредиент: карамельный краситель, бромированное растительное масло, бисфенол А, аспартам

Бутылка колы содержит одновременно канцерогенные красители, синтетические сахара, вызывающие ожирение, и даже огнетушительные средства!

Бульонные кубики

Вредный ингредиент: глутамат натрия, желтый № 5, желтый № 6

Глутамат используется для искусственной стимуляции аппетита, тогда как синтетические желтые красители приводят к гиперактивности и рассеиванию внимания у детей.

Фермерский лосось

Вредный ингредиент: омега-6, ПХБ

Атлантический лосось весь выращивается на фермах и содержит опасные жирные кислоты омега-6, вызывающие воспаления. Кроме того, его красят в розовый цвет с помощью ПХБ — канцерогенных химикатов, запрещенных еще в 1979 году.

Холодный чай в бутылках

Вредный ингредиент: альгинат пропиленгликоля (E405)

Этот загуститель, стабилизатор и эмульгатор может вызвать сердечно-сосудистые и нейротоксические заболевания.

Маринованные огурцы

Вредный ингредиент: бензоат натрия, бензоат калия

Эксперименты показывают, что бензоаты вреяд митохондриям наших клеток, то есть разрушают ДНК.

Мороженая рыба и рыбные продукты

Вредный ингредиент: трет-бутилгидрохинон

Это консервант, который в больших дозах может привести к раку желудка.

Вода в бутылках

Вредный ингредиент: бисфенол А

Бисфенол А содержится в пластиковой пищевой таре и действует в малейших дозах. Он может вызвать гормональный дисбаланс и рост груди у мужчин, а также рак и бесплодие.

Искусственный шоколад

Вредный ингредиент: полисорбат-60

Этот эмульгатор делается из кукурузы, пальмового масла и нефти и никогда не портится. Проблема в том, что он часто содержит 1,4-диоксан — вещество, вызывающее рак у млекопитающих.