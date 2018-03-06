Девять самых вредных продуктов в мире! Избегайте любой ценой!

К сожалению, в наше время труднее найти полезную для здоровья еду, чем вредную. Конечно, с чипсами и колой всё и так понятно, но многие продукты, которые считаются полезными, на самом деле содержат вредные добавки, предупреждает Eat This, Not That.
Вот от чего лучше держаться подальше:
Фруктовый сок
Вредный ингредиент: фруктоза
Даже натуральный 100% сок содержит до 36 грамм сахара на стакан, причём это фруктоза — тот самый сахар, который приводит к возникновению подкожно-жировой клетчатки.
Диетическая кола
Вредный ингредиент: карамельный краситель, бромированное растительное масло, бисфенол А, аспартам
Бутылка колы содержит одновременно канцерогенные красители, синтетические сахара, вызывающие ожирение, и даже огнетушительные средства!
Бульонные кубики
Вредный ингредиент: глутамат натрия, желтый № 5, желтый № 6
Глутамат используется для искусственной стимуляции аппетита, тогда как синтетические желтые красители приводят к гиперактивности и рассеиванию внимания у детей.
Фермерский лосось
Вредный ингредиент: омега-6, ПХБ
Атлантический лосось весь выращивается на фермах и содержит опасные жирные кислоты омега-6, вызывающие воспаления. Кроме того, его красят в розовый цвет с помощью ПХБ — канцерогенных химикатов, запрещенных еще в 1979 году.
Холодный чай в бутылках
Вредный ингредиент: альгинат пропиленгликоля (E405)
Этот загуститель, стабилизатор и эмульгатор может вызвать сердечно-сосудистые и нейротоксические заболевания.
Маринованные огурцы
Вредный ингредиент: бензоат натрия, бензоат калия
Эксперименты показывают, что бензоаты вреяд митохондриям наших клеток, то есть разрушают ДНК.
Мороженая рыба и рыбные продукты
Вредный ингредиент: трет-бутилгидрохинон
Это консервант, который в больших дозах может привести к раку желудка.
Вода в бутылках
Вредный ингредиент: бисфенол А
Бисфенол А содержится в пластиковой пищевой таре и действует в малейших дозах. Он может вызвать гормональный дисбаланс и рост груди у мужчин, а также рак и бесплодие.
Искусственный шоколад
Вредный ингредиент: полисорбат-60
Этот эмульгатор делается из кукурузы, пальмового масла и нефти и никогда не портится. Проблема в том, что он часто содержит 1,4-диоксан — вещество, вызывающее рак у млекопитающих.
Как говорят, мы - то, что мы едим, поэтому давайте не есть гадостей!