Звездные рэп-баттлы дошли до Эстонии: Криста Ленсин унизила оставшуюся без Elu24 Ану Саагим (ВИДЕО)

«Битва легенд» - серия эстонских рэп-баттлов, в девяти выпусках которых мы увидим, как эстонские звезды оскорбляют и унижают друг друга. Ведущими шоу станут Лийс Лемсалу, рэп-легенда Генка и Chalice. Светские львицы, политики, спортсмены, деятели культуры и другие - у всех них есть возможность сказать, что они друг о друге думают.