Звездные рэп-баттлы дошли до Эстонии: Криста Ленсин унизила оставшуюся без Elu24 Ану Саагим (ВИДЕО)

11 марта в 20:35 в эфир популярного эстонского телеканала Kanal 2 выйдет новое супершоу «Битва легенд»!
«Битва легенд» - серия эстонских рэп-баттлов, в девяти выпусках которых мы увидим, как эстонские звезды оскорбляют и унижают друг друга. Ведущими шоу станут Лийс Лемсалу, рэп-легенда Генка и Chalice. Светские львицы, политики, спортсмены, деятели культуры и другие - у всех них есть возможность сказать, что они друг о друге думают.
В одном из первых выпусков встретятся две главных светских львицы страны - Криста Ленсин (главный редактор журнала Kroonika) и Ану Саагим (экс-главред портала Elu24, ныне креативный директор Õhtuleht).
Криста Ленсин читает на эстонском: «Не просто быть выкинутой со своего же портала».
Ану Саагим: «К счастью, тебя здесь поддерживает новый бойфренд. А, вы же расстались, sorry, bitch!»
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