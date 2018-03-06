вторник, 6 марта 2018 г.
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55-летняя Ингеборга Дапкунайте разводится с третьим мужем

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Ингеборга Дапкунайте

ФОТО: Scanpix

55-летняя Ингеборга Дапкунайте неохотно рассказывает о своей личной жизни с предпринимателем Дмитрием Ямпольским, который моложе своей супруги на 9 лет. На днях стало известно о том, что актриса подала заявление на развод с мужем.

В 2013 году Ингеборга Дапкунайте вышла замуж за Дмитрия Ямпольского. Свою семейную жизнь с бизнесменом актриса долго хранила в строжайшей тайне. Только в 2018 году стало известно, что у супругов есть общий сын по имени Алекс. Ингеборга показала малыша в документальном фильме «Все, что пишут обо мне, — неправда».

Тогда эта новость стала сенсацией для поклонников актрисы, а недавно журналисты «Московского комсомольца» выяснили, что она решила развестись с мужем, с которым прожила пять лет. Дапкунайте подала заявление в суд еще в конце прошлого года, но известно это стало только сейчас, пишет Woman.

Согласно информации официального портала суда, обращение актрисы было удовлетворено в минувшем феврале. Доподлинно неизвестно, по какой причине супруги решили развестись. Журналисты попытались связаться с Ингеборгой, но она как обычно отказалась комментировать свою личную жизнь.

Адвокат Дмитрия Ямпольского также не пожелал высказываться по поводу развода своего клиента. 

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