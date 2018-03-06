55-летняя Ингеборга Дапкунайте разводится с третьим мужем

В 2013 году Ингеборга Дапкунайте вышла замуж за Дмитрия Ямпольского. Свою семейную жизнь с бизнесменом актриса долго хранила в строжайшей тайне. Только в 2018 году стало известно, что у супругов есть общий сын по имени Алекс. Ингеборга показала малыша в документальном фильме «Все, что пишут обо мне, — неправда».

Тогда эта новость стала сенсацией для поклонников актрисы, а недавно журналисты «Московского комсомольца» выяснили, что она решила развестись с мужем, с которым прожила пять лет. Дапкунайте подала заявление в суд еще в конце прошлого года, но известно это стало только сейчас, пишет Woman.

Согласно информации официального портала суда, обращение актрисы было удовлетворено в минувшем феврале. Доподлинно неизвестно, по какой причине супруги решили развестись. Журналисты попытались связаться с Ингеборгой, но она как обычно отказалась комментировать свою личную жизнь.