вторник, 6 марта 2018 г.
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Певица Сати Казанова ждет ребенка

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Сати Казанова

ФОТО: Scanpix

По некоторой информации, популярная исполнительница, бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова ждет первенца. Говорят, артистка находится на раннем сроке.

Поводом для сообщений в СМИ о том, что Сати Казанова в скором времени станет матерью, послужил недавний выход певицы в свет. Известная исполнительница вместе со своим супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо, появилась на мероприятии, организованном Оксаной Федоровой.

По мнению особо наблюдательных репортеров, Сати Казанова пришла в наряде, который прикрывал округлившийся живот. Поговаривают, что певица находится на раннем сроке, компетентно сообщает Eg.Ru. Опровергать или подтверждать это артистка не стала.

Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо расписались в столичном ЗАГСе №4 в начале октября 2017 года. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.

Банкет на Кавказе проходил в дорогом ресторане. Невеста была в скромном национальном наряде – белом платье с золотистой вышивкой на подоле. Довершал образ темный головной убор. Жених-итальянец также примерил кабардинский национальный костюм. На торжестве присутствовали преимущественно друзья и родственники Казановой.

 

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