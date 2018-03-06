Папе римскому «сдали» компромат на четыре десятка священников-геев

Сотрудник одной из итальянских служб гей-эскорта по имени Франческо Маниакапра составил и отправил в Ватикан доказательства гомосексуальности 36 местных священников и 6 семинаристов. Компромат состоит из скриншотов переписки в мессенджерах и других документов и представляет собой досье объемом 1200 страниц, пишет Ridus.ru.

«Итальянским СМИ Маниакапра заявил, что „сдал“ священников, потому что больше не мог терпеть их лицемерие», — пишет британский таблоид Daily Mail.

Передать увесистую папку с компроматом «наверх» взялась Неаполитанская архиепископия, так как среди ее сотрудников не было замешанных в скандале лиц. Кардинал Крешенцио Сепе считает обвинения «серьезными» и убежден, что «допустившие ошибку» священнослужители должны «заплатить за нее и раскаяться».

Известно, что речь в документах идет об однополых связях между взрослыми людьми и ни один из священников-геев не обвиняется в педофилии, потому полиция не вмешивается в происходящее, однако Франческо Маниакапра надеется, что их поведению будет дана нравственная оценка.