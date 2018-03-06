Парень заснул в очках виртуальной реальности, играя в хоррор. Последствия у такой оплошности были самые реальные

VR-технологии постепенно внедряются в повседневную жизнь людей по всему миру. Благодаря очкам виртуальной реальности каждый пользователь YouTube может принять участие в операции на открытом мозге или почувствовать себя лыжником на олимпийской трассе. VR активно используется любителями видеоигр, поскольку обеспечивает по-настоящему глубокое погружение в игровой процесс. Пожалуй, иногда слишком глубокое.

В сабреддите r/tifu, посвящённом всяческим жизненным фиаско, пользователь Iamdumbandtired поделился своим опытом использования VR-очков. Он играл в видеоигру Resident Evil 7, продолжение знаменитой японской франшизы в жанре survival horror, в которых упор делается на атмосферу страха: патронов никогда не бывает слишком много, аптечки заканчиваются мгновенно, а ждущие за углом монстры всё страшнее и страшнее с каждым разом. В общем, играя в такое, надо быть настороже, тем более если на тебе VR-очки.

К сожалению, по словам геймера, у него есть необычная привычка. Он объяснил, что иногда может заснуть, а после пробуждения совершенно не помнить, где был до того, как лёг спать (и дело не в алкоголе, как это было с одним румыном, оказавшимся в Лондоне после пьянки). Как пишет автор, он засиделся за игрой и сам не заметил, как мгновенно отключился.

Когда парень проснулся, очки ещё были на нём, но он этого не понял. До геймера сразу не дошло, как он оказался в незнакомой тёмной комнате, где слышал вокруг себя только какие-то жуткие звуки.

Герой истории встал с кресла, закричал и начал убегать из виртуальной комнаты, но был остановлен жестокой реальностью. Задев рукой монитор и врезавшись в стену (хотя никакой стены он не видел), парень страшно запаниковал. И вдруг почувствовал на себе чьи-то руки. Герой истории встал с кресла, закричал и начал убегать из виртуальной комнаты, но был остановлен жестокой реальностью. Задев рукой монитор и врезавшись в стену (хотя никакой стены он не видел), парень страшно запаниковал. И вдруг почувствовал на себе чьи-то руки.

Это оказалась мама, снявшая с него шлем и наушники. Когда неудачливый игрок осознал, что произошло, он увидел сломанный монитор и слегка повреждённую стену перед собой. Стоит отдать должное маме парня: она свела всё в шутку, посмеялась и пообещала поговорить с ним с утра. Но пользователь не стал ложиться спать: вместо этого он буквально через полчаса опубликовал историю на Reddit, пишет Medialeaks.