вторник, 6 марта 2018 г.
- Спасибо, мои хорошие! Элина Нечаева
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  • Болеем за Эстонию! Люди со всего мира спели в Таллинне нашу песню для «Евровидения-2018»

Болеем за Эстонию! Люди со всего мира спели в Таллинне нашу песню для «Евровидения-2018» Эксклюзивное видео

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В субботу вечером Эстония выбрала артистку и песню, которые теперь точно будут звучать на «Евровидении» в Португалии! Элина Нечаева с композицией на итальянском языке «La Forza» будет в этом году представлять нашу страну на самом главном песенном конкурсе.

Сегодня журналист Эдгар Гергель вышел на улицы Таллинна и предложил гостям и жителям столицы поддержать Элину Нечаеву и попробовать спеть вместе с ней. 

Смотрите, что из этого получилось!

Отметим, что мировые букмекеры делают большие ставки на представительницу от Эстонии, рейтинг потенциальных победителей конкурса «Евровидение-2018» был опубликован на сайте Eurovisionworld. Первое место в нем заняла оперная певица из Эстонии Элина Нечаева.

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