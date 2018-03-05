Болеем за Эстонию! Люди со всего мира спели в Таллинне нашу песню для «Евровидения-2018»

В субботу вечером Эстония выбрала артистку и песню, которые теперь точно будут звучать на «Евровидении» в Португалии! Элина Нечаева с композицией на итальянском языке «La Forza» будет в этом году представлять нашу страну на самом главном песенном конкурсе.