Болеем за Эстонию! Люди со всего мира спели в Таллинне нашу песню для «Евровидения-2018» Эксклюзивное видео
5 марта 2018 г., 21:06
В субботу вечером Эстония выбрала артистку и песню, которые теперь точно будут звучать на «Евровидении» в Португалии! Элина Нечаева с композицией на итальянском языке «La Forza» будет в этом году представлять нашу страну на самом главном песенном конкурсе.
Сегодня журналист Эдгар Гергель вышел на улицы Таллинна и предложил гостям и жителям столицы поддержать Элину Нечаеву и попробовать спеть вместе с ней.
Смотрите, что из этого получилось!
Отметим, что мировые букмекеры делают большие ставки на представительницу от Эстонии, рейтинг потенциальных победителей конкурса «Евровидение-2018» был опубликован на сайте Eurovisionworld. Первое место в нем заняла оперная певица из Эстонии Элина Нечаева.