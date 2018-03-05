Акушер-гинеколог объяснила «нереальные» роды 56-летней жены Виторгана

Едва стало известно, что у 56-летней Ирины Виторган (Млодик) родился ребенок, как люди заговорили о суррогатном материнстве как о единственном варианте появления в столь возрастном семействе малыша. Однако новоиспеченная мама шокировала людей новым признанием. Она подчеркнула, что родила ребенка сама, пишут Dni.

Специалисты считают, что этот вариант развития событий не такой фантастический, как кажется на первый взгляд. «В самом факте беременности и родов в возрасте 50+ в современном мире нет ничего удивительного. Принято считать, что репродуктивный возраст женщины длится с 16 до 47 лет. Но в жизни мы знаем случаи, когда беременеют и 12-летние девочки, и 60-летние женщины», – цитирует «Московский комсомолец» акушера-гинеколога Ольгу Мухину.

«Очень многое зависит от состояния организма – оно у всех разное. В медицинской практике есть случаи, когда женщины беременели даже после наступления менопаузы», – подчеркнула она.

Также нельзя исключать, что Ирина Виторган, несмотря на то, что выносила ребенка самостоятельно, все же прибегла к помощи врачей. «Часто для зачатия ребенка после 50-ти женщины прибегают к медицинской помощи, например донорским яйцеклеткам, гормонам и другим препаратам. Некоторые также замораживают собственные яйцеклетки, чтобы в нужный момент оплодотворить их и подсадить в матку. И если состояние здоровья женщины хорошее, она вполне может выносить беременность», – уверена специалист.

Теперь счастливые родители получают поздравления от родных и близких. Поддержать смью решила и мать Ксеении Собчак Людмила Нарусова. «Мы рады, что Эммануил и Ирина стали родителями. Конечно, я одной из первых их поздравила. А что пожелала? Это уже наше семейное дело», – цитирует ее сайт «Комсомольская правда».