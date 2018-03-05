С шеста на президентский прием: спутница депутата Рийгикогу изумила горячим танцем

24 февраля по случаю 100-летия ЭР в Эстонском Национальном Музее в Тарту прошел президентский прием, куда было приглашено 1500 гостей. Депутат Рийгикогу Танель Тальве пришел на торжество вместе со спутницей Дианой Гусейновой.