С шеста на президентский прием: спутница депутата Рийгикогу изумила горячим танцем Смотрите видео!
5 марта 2018 г., 18:07
24 февраля по случаю 100-летия ЭР в Эстонском Национальном Музее в Тарту прошел президентский прием, куда было приглашено 1500 гостей. Депутат Рийгикогу Танель Тальве пришел на торжество вместе со спутницей Дианой Гусейновой.
Как стало известно журналистам, Диана Гусейнова является членом правления фирмы Pole Addicted OÜ, занимающейся танцами на пилоне. А в 2014 году она выиграла конкурс танцовщиц на пилоне «Miss Pole Dance 2014».
На канале TV3 вышел телесюжет о горячих танцах спутницы члена Рийгикогу.