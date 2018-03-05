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  • С шеста на президентский прием: спутница депутата Рийгикогу изумила горячим танцем

С шеста на президентский прием: спутница депутата Рийгикогу изумила горячим танцем Смотрите видео!

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ФОТО: TV3 / Seitsmesed Uudised

24 февраля по случаю 100-летия ЭР в Эстонском Национальном Музее в Тарту прошел президентский прием, куда было приглашено 1500 гостей. Депутат Рийгикогу Танель Тальве пришел на торжество вместе со спутницей Дианой Гусейновой.

ФОТО: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

Как стало известно журналистам, Диана Гусейнова является членом правления фирмы Pole Addicted OÜ, занимающейся танцами на пилоне. А в 2014 году она выиграла конкурс танцовщиц на пилоне «Miss Pole Dance 2014».

На канале TV3 вышел телесюжет о горячих танцах спутницы члена Рийгикогу. 

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