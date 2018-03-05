16 ошибок при расставании, которые убивают ваши шансы на воссоединение

1. Оставаться на связи.

Оставаться на связи с бывшим — это снова и снова бередить прошлые душевные раны. Сначала нужно все пережить, а уже потом думать о втором шансе, пишет Soulpost.ru.

2. Пытаться сохранить дружбу.

Еще раз: любое взаимодействие с бывшим после расставания — это большая ошибка. Это не дает тебе времени и пространства, чтобы исцелить свое сердце.

3. Пытаться объясниться.

Даже если ты добьешься последнего разговора, не факт, что он скажет тебе всю правду, и что это не введет тебя в еще большее отчаяние. Того, что человек решил закончить ваши отношения, должно быть достаточно для того, чтобы ты двигалась дальше.

4. Жалостливые мольбы.

Ты не можешь уговорить кого-то захотеть с тобой отношений. Он должен сам это решить. А если ты будешь умолять его, в итоге лишь почувствуешь стыд и смущение, что ты выставила себя на посмешище.

5. Заниматься с ним сексом.

Секс с бывшим — это всегда плохая идея. Не звони ему в 2 часа ночи и не говори, что скучаешь по нему. Не отвечай на его звонки в такое время. Не пытайся «поставить точку» последним сексом. Просто держись подальше.

6. Оставлять какие-то его вещи у себя, чтобы был повод встретиться.

Поговорка «С глаз долой, из сердца вон» подходит к этому случаю идеально.

7. Хотеть вернуть придурка.

Если твой бывший ясно был не лучшим партнером для тебя, зачем пытаться вернуть его? Да, сейчас тебе может быть плохо из-за потери, но воссоединение не обязательно сделает твою жизнь лучше.

8. Махнуть на жизнь рукой из-за своих страданий.

Переживать после расставания — это нормально. Но когда ты перестаешь заниматься всем остальным в своей жизни, особенно выполнять свою работу и другие обязанности, так что тебе грозит увольнение, это не нормально. Разбираться с этим все равно придется тебе, а не твоему бывшему.

9. Позволять своим страданиям перерасти в серьезную депрессию.

Чтобы избежать этого, продолжай свой образ жизни, как и до расставания. Еще можно добавить регулярные занятия спортом, обязательные «выходы в свет», общение с другими людьми, новые хобби, возможно больше работы.

10. Использовать разные вещества, чтобы заглушить боль.

Напиться или принять какие-то еще вещества «для забытья» — может и быстрый способ, но он ничего не решает, а только усложняет жизнь. Тебе нужно справиться с душевной болью, и лишние зависимости тут не кстати.

11. Новые отношения сразу после расставания.

Это никогда ничем хорошим не заканчивается. Такие отношения зачастую тоже быстро распадаются и приносят дополнительную боль.

12. Предпринимать радикальные перемены в жизни.

Что бы это ни было, лучше подождать несколько месяцев, пока у тебя будет ясный ум для принятия таких решений: переехать в другой город, страну, сделать тату или еще что. Не спеши действовать на эмоциях.

13. Преследовать бывшего онлайн.

Не заходи на его страницы, удали его из друзей. Тебе не нужно смотреть, как он живет дальше без тебя, тебе не нужно бередить раны. Не ходи туда, где он бывает, не будь жалкой сумасшедшей бывшей.

14. Пытаться отомстить.

Когда тебе больно, может казаться, что месть принесет облегчение. Не стоит. Что бы он ни сделал. Жить лучшей жизнью без него — вот лучшая месть.

15. Изолироваться от всех.

Понятно, что поначалу тебе может хотеться побыть одной, но не закрывайся от близких людей, чья любовь действительно поможет тебе восстановиться.

16. Разочаровываться в любви.

Просто потому что твой бывший разбил тебе сердце, не значит, что ты больше никого не найдешь. Не ставь крест на любви, на мужчинах.