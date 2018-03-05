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Излишняя страсть Иглесиаса к дочке от Курниковой ввела в ступор Смотрите видео!

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ФОТО: Justin Campbell/Justin Campbell/BuzzFoto.com

Энрике Иглесиас на радость фанатам опубликовал свежее видео, на котором запечатлена его дочь Люси. Однако многочисленные поклонники, посмотрев ролик, пришли к выводу, что малышке не по вкусу чрезмерная отцовская страсть.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Энрике Иглесиас опубликовал видеозапись, главной героиней которой стала его дочь Люси. Что речь идет именно о малышке, поклонники решили по белому в розовый цветочек слюнявчику, который украшал грудь крохи.

На протяжении всего ролика темпераментный Энрике жарко расцеловывает в щечки малышку. «Не могу насладиться моим солнышком», – коротко подписал видео Иглесиас. Отметим, что девочка реагирует на нежности весьма неоднозначно. Маленькая Люси не смотрит на отца, а если все же обращает внимание на его поцелуи, то морщится и зажмуривается.

Многочисленные поклонники пришли к выводу, что излишняя страсть популярного латиноамериканского исполнителя порядком наскучила ребенку. А еще фанаты оказались в ступоре от ласк артиста. К примеру, подписчики напомнили певцу, что такого маленького ребенка лучше не целовать, чтобы избежать инфекции или простуды.

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