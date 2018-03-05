Излишняя страсть Иглесиаса к дочке от Курниковой ввела в ступор

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Энрике Иглесиас опубликовал видеозапись, главной героиней которой стала его дочь Люси. Что речь идет именно о малышке, поклонники решили по белому в розовый цветочек слюнявчику, который украшал грудь крохи.

На протяжении всего ролика темпераментный Энрике жарко расцеловывает в щечки малышку. «Не могу насладиться моим солнышком», – коротко подписал видео Иглесиас. Отметим, что девочка реагирует на нежности весьма неоднозначно. Маленькая Люси не смотрит на отца, а если все же обращает внимание на его поцелуи, то морщится и зажмуривается.

Многочисленные поклонники пришли к выводу, что излишняя страсть популярного латиноамериканского исполнителя порядком наскучила ребенку. А еще фанаты оказались в ступоре от ласк артиста. К примеру, подписчики напомнили певцу, что такого маленького ребенка лучше не целовать, чтобы избежать инфекции или простуды.