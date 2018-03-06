Ученые назвали семь продуктов, которые убивают половое влечение

Продукты питания в процессе метаболизма снабжают человека энергией, поэтому пища напрямую связана с «сексуальным» настроением и возможностями.

Многие в курсе того, что существуют продукты, способные снизить половое влечение, но далеко не все знают, о чем именно идет речь в данном случае.

Специалисты рассказали, какие 7 компонентов лучше исключить из рациона, если вы планируете романтическое свидание.

1. Соесодержащие продукты. В сое имеется фитоэстроген, аналогичный по своей структуре женскому гормону эстрогену, а это чревато снижением уровня тестостерона.

2. Бобовые. Эффект от употребления их в больших количествах равен тому, что касается сои.

3. Сахар. Его следует потреблять в меру, так как большая доза сахарозы приведет к скачку в крови инсулина и, как следствие, к понижению тестостерона.

4. Солености и копчености, жирная пища. Их негативное влияние на работу сердца и сосудов трудно переоценить. Дневная норма соли в день составляет до 5 граммов.

5. Кофеин. Тестостерон притупляется как при употреблении кофе, так и энергетических напитков.

6. Продукты с пищевыми дрожжами. Выпечка, квас, пиво – от них следует отказаться перед и во время романтического вечера.

7. Алкоголь. Попадая в организм, он поражает все его системы. Что касается рассматриваемой темы, потребление спиртного приводит к уменьшению интенсивности снабжения половых органов кровью, а ЦНС сигнализирует о том, что пора идти спать.